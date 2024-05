“Il clandestino”: le trame del settimo e ottavo episodio

Ecco cosa succede nella nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo Alessandro Alicandri







Continua il 6 maggio la nuova fiction di Rai1 "Il clandestino". Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo dell’antiterrorismo, ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a sgretolarsi quando incrocia sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’impresa di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa. Gli episodi saranno come sempre disponibili su RaiPlay.

Le trame della quarta puntata

Settimo episodio - La ragazza scomparsa

Un uomo è in cerca della fidanzata scomparsa. Travaglia indaga nell'università in cui la ragazza lavorava, svelando un'inaspettata verità. Intanto la storia tra Luca e Carolina prosegue.

Ottavo episodio - Il cielo sopra Lambrate

Travaglia e Palitha sono sulle tracce di un muratore scomparso. Si infiltrano in uno dei tanti cantieri di Milano per capire meglio. Intanto la storia tra Luca e Carolina esce allo scoperto.