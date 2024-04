“Il clandestino”: le trame del terzo e quarto episodio

Ecco cosa succede nella nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo Alessandro Alicandri







Continua il 15 aprile la nuova fiction di Rai1 "Il clandestino". Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo dell’antiterrorismo, ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a sgretolarsi quando incrocia sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’impresa di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa. Gli episodi saranno come sempre disponibili su RaiPlay.

Le trame della seconda puntata

Terzo episodio - Chinatown

Per necessità economiche, Luca aiuta una donna cinese con una richiesta contraria alla sua etica: filmare il marito adultero. Raggirato dalla stessa, decide di andare sino in fondo.

Quarto episodio - La settimana della moda

Carolina coinvolge Luca in nuova indagine: è la settimana della moda e lui viene ingaggiato come guardia del corpo per una modella minacciata. Sarà l'occasione per conoscere meglio Carolina.