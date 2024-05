“Il clandestino”: le trame dell’undicesimo e dodicesimo episodio

Ecco cosa succede nella nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo Alessandro Alicandri







Si chiude il 14 maggio la fiction di Rai1 "Il clandestino". Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo dell’antiterrorismo, ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a sgretolarsi quando incrocia sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’impresa di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa. Gli episodi saranno come sempre disponibili su RaiPlay.

Le trame della sesta (e ultima) puntata

Undicesimo episodio - Le tre mogli (Prima Parte)

Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d'affari, sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna.

Dodicesimo episodio - Le tre moglie (Seconda parte)

Il contatto della cellula è una vecchia conoscenza di Luca: se arrestato, sarebbe una ghiotta occasione per avere risposte alle domande mai potute fare a Khadija, ma le cose si complicano.