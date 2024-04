“Il clandestino”: trama, cast e personaggi

Su Rai1 arriva la fiction con Edoardo Leo, un poliziesco che mescola giallo, dramma e commedia Carola Piluso







Una Milano inedita, una strana coppia di investigatori, una buona dose di mistero, un pizzico di comicità e tanta voglia di tornare a vivere. Sono questi gli elementi essenziali della nuova fiction "Il clandestino - Un investigatore a Milano" (regia di Rolando Ravello), in onda in prima serata su Rai1 da lunedì 8 aprile. Edoardo Leo è Luca Travaglia un ex poliziotto distrutto da una profonda sofferenza, un uomo che ha perso tutto. Per alleviare i suoi tormenti apre un'agenzia investigativa "clandestina" per mettersi a servizio degli ultimi della società. Il suo però non è solo un gesto di altruismo, ma è soprattutto un modo per espiare il grande dolore che porta dentro. Come tutti i migliori detective ha un fidato ma "strampalato" aiutante: Palitha (Hassani Shapi) un cingalese tutto pepe. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

La trama:

Luca Travaglia - prima di perdere Khadija, grande amore della sua vita - era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo, circondato sul lavoro da amici e fidati collaboratori: Maganza (Fausto Maria Sciarappa), De Giglio (Michele Savoia) e Bonetti (Mattia Mele). Durante un attacco terroristico Khadija muore e Bonetti perde l'uso delle gambe. La vita di Luca cambia radicalmente: per non sentire dolore spegne tutte le emozioni, abbandona il lavoro e affoga i dispiaceri nell'alcol. A Milano è buttafuori nei locali notturni e paga le cure di Bonetti, ma quello che guadagna non basta. Così decide di fare la guardia del corpo di Carolina, una ricca donna milanese, e l'investigatore privato insieme a Palitha, il suo padrone di casa. Per risolvere i casi più complessi, Travaglia può contare sull'aiuto di Maganza e De Giglio e chiunque abbia bisogno di indagare discretamente può rivolgersi alla sua agenzia “Il clandestino”. In sei puntate Luca sarà costretto a confrontarsi con i suoi errori e a scrutare nel passato di Khadija.