“Il clandestino”, una fiction che ci fa scoprire i luoghi meno noti di Milano

Tra le location ci sono il Duomo e la galleria Vittorio Emanuele, la Darsena e il Naviglio Simona De Gregorio







Protagonista della serie è anche Milano, dove è stata girata in gran parte. «Mi piace molto Milano. Pur vivendo a Genova, che è meno cosmopolita, la trovo una città in cui non ti senti solo, perso. E c’è una grande compostezza nelle relazioni interpersonali, che apprezzo molto» dice Alice Arcuri che interpreta Carolina. Tra le location di "Il clandestino" ci sono il Duomo e la galleria Vittorio Emanuele. La Darsena e il Naviglio fanno da sfondo agli incontri di Luca con l’amico (a cui dà la busta per pagare le cure a un ex collega).

A Ca’Granda, ex sede dell’ospedale Maggiore, che oggi ospita l’Università Statale, c’è un piccolo gioiello: il Cortile della legnaia, costruito nel 1486. Mentre nel cuore della vivacissima Brera, in piazza del Carmine, si trova la casa di Carolina. Ma per rendere meglio le mille facce della città piena di contrasti e di realtà multietniche troviamo anche il quartiere cinese intorno a via Paolo Sarpi. Non mancano poi zone più periferiche e in piena riqualificazione come quella di Lambrate. E il nuovissimo quartiere NoLo (Nord di Loreto), dove nella serie c’è l’officina in cui abita il protagonista, uno dei poli attrattivi di Milano con botteghe artigiane e locali.