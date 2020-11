“Il commissario Montalbano – Amore”: trama e cast

24 Novembre 2020 | 16:59 di Redazione Sorrisi

Il 24 novembre 2020, in prima serata su Raiuno, un nuovo appuntamento con le repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

L'episodio scelto è "Amore", mandato in onda dalla Rai per la prima volta a febbraio del 2018 e tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”.



Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Gigliola Reina, Vincenzo Catanzaro, Fabio Costanzo, Gino Nicolosi, Paola Abruzzo, Alessandro Mario, Valeria Contadino, Enzo Curcurù, Carmelinda Gentile, Ketty Governali, Rosario Terranova.



Trama

Insomma, inutile girarci attorno: Montalbano non è molto a suo agio con le faccende legate all’amore. E la scomparsa della bellissima Michela Prestia mette quanto mai a dura prova la sua capacità di districarsi nei labirinti della complessità e dei fatali inganni del sentimento amoroso. Michela è una ragazza dal passato drammatico, se non addirittura tragico: respinta ingiustamente in giovanissima età dalla famiglia, ha incontrato gli uomini sbagliati, che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola di fatto a diventare una prostituta. Ma col tempo è riuscita a risollevarsi da quella rovina, si è rifatta una vita e ha trovato l’amore: Saverio Moscato, con il quale adesso convive e che a sua volta la ama in modo totale e incondizionato.

Ma proprio ora che sembra avere trovato una condizione stabile e felice, Michela misteriosamente scompare. I più ritengono che, avendo avuto tanti amanti in passato, semplicemente abbia abbandonato Saverio e sia scappata con un altro uomo.

Montalbano però capisce presto che non si tratta di questo. Che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. Forse è stata addirittura uccisa. Ma da chi? E perché?

A risolvere questo mistero lo aiuta l’incontro con due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni. Montalbano, attraverso la loro bizzarra e tenera storia ‐ e anche grazie a un rinnovato sentimento di gelosia nei confronti di Livia... ‐ capisce che la scomparsa di Michela è il frutto di un amore folle, impossibile e tragico.