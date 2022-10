“Il commissario Montalbano – Il cane di terracotta”: trama e cast

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 con Luca Zingaretti Il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) nella sua casa di Vigata. In realtà l’abitazione si trova a Punta Secca (Ragusa) Redazione Sorrisi







In prima serata su Rai1, nuovo appuntamento con le repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L'episodio scelto è "Il cane di terracotta", mandato in onda dalla Rai per la prima volta nella primavera del 2000.

È la quarta delle quattro puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la serie, grazie ai suoi ascolti straordinari, dalla quarta stagione traslocasse su Rai1. Per l’occasione la casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, le ha restaurate nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine.

Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Pietro Biondi, Pippo Pattavina, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Fulvio D’Angelo, Giovanni Guardiano, Angela Leontini, Biagio Pelligra, Giuseppe Lo Presti, Leopoldo Trieste

Trama

Il vecchio capomafia pentito Tano U Greco rivela a Montalbano l’esistenza di una grotta piena d’armi. Al suo interno, però, viene rinvenuta una camera segreta in cui sono nascosti i resti di un misterioso duplice omicidio risalente a più di cinquant’anni fa. Quanto basta per stuzzicare il fiuto del commissario, per nulla scoraggiato dall’avvertimento mafioso in cui viene ferito gravemente. Continuando ad indagare, le tracce lo portano a Lisetta Moscato e a suo cugino Lillo Rizzitano, protagonisti di una storia sepolta, ma non ancora dimenticata…