“Il commissario Montalbano – Il ladro di merendine”: trama e cast

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 con Luca Zingaretti Redazione Sorrisi







In prima serata su Rai1, nuovo appuntamento con le repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L' episodio scelto è "Il ladro di merendine", mandato in onda dalla Rai per la prima volta nella primavera del 1999.

È la prima delle quattro puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la serie, grazie ai suoi ascolti straordinari, dalla quarta stagione traslocasse su Rai1. Per l’occasione la casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, le ha restaurate nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine.

Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Guia Jelo, Cesare Bocci, Renato Scarpa, Jonis Bascir, Mouna Noureddine, Biagio Pelligra, Gigliola Raja, Pietro Biondi, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Afef Jnifen

Trama

Esiste o no un collegamento tra la morte di un tunisino, imbarcato sul motopeschereccio Santopadre, e quella del commerciante Aurelio Lapecora, accoltellato a Vigàta dentro un ascensore? Montalbano lo ritiene subito plausibile, e non tanto perché la vedova di Lapecora è certa che a uccidere suo marito sia stata la sua amante Karima, anche lei tunisina, quanto piuttosto per la testimonianza della signorina Vasile Cozzo, una vecchia maestra che solitamente non passa il tempo a occuparsi degli affari degli altri, ma questa volta ha da dire qualcosa che si rivelerà di estrema importanza per le indagini…