“Il commissario Montalbano – La forma dell’acqua”: trama e cast

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 con Luca Zingaretti Luca Zingaretti nei panni di Montalbano Redazione Sorrisi







In prima serata su Rai1, nuovo appuntamento con le repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L'episodio scelto è "La forma dell'acqua", mandato in onda dalla Rai per la prima volta nella primavera del 2000.

È la terza delle quattro puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la serie, grazie ai suoi ascolti straordinari, dalla quarta stagione traslocasse su Rai1. Per l’occasione la casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, le ha restaurate nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine.

Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Isabell Sollman, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Pietro Biondi, Giorgio Lupano, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Fulvio D’Angelo, Giovanni Guardiano, Pietro Montandon, Tullio Sorrentino, Caterina Spadaro, Fatou Sy, Bruno Torrisi, Angelica Ippolito

Trama

Il cadavere dell’ingegner Luparello viene rinvenuto da due netturbini in una zona malfamata di Vigàta. Si tratta di un esponente politico locale di primo piano e il medico legale conferma che è morto d’infarto in seguito a un rapporto sessuale. Non solo: l’ultima donna che avrebbe incontrato sembra essere Ingrid Sjostrom, nuora del professor Cardamone, compagno e avversario di partito dell’ingegnere. Montalbano scopre però una verità ben diversa da quella che appare, come l’acqua che prende la forma del suo contenitore, e che rimetterà in discussione tutto il caso.