“Il commissario Montalbano – La voce del violino”: trama e cast

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 con Luca Zingaretti Redazione Sorrisi







In prima serata su Rai1, nuovo appuntamento con le repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. L'episodio scelto è "La voce del violino", mandato in onda dalla Rai per la prima volta nella primavera del 1999.

È la seconda delle quattro puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la serie, grazie ai suoi ascolti straordinari, dalla quarta stagione traslocasse su Rai1. Per l’occasione la casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, le ha restaurate nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine.

Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Biancamaria D’Amato, Cesare Bocci, Mario Erpichini, Gigliola Raja, Giovanni Vettorazzo, Pietro Biondi, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giovanni Boncoddo, Adriano Chiaramida, Giacinto Ferro, Maurizio Prollo, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Alessia Merz, Sergio Fantoni

Trama

Una gallina attraversa la strada improvvisamente, facendo finire la macchina di Montalbano contro un’auto parcheggiata ai bordi di una via tra Vigàta e Fela. Un valido motivo per bocciare l’agente Gallo come pilota, ma anche un invito a ficcare il naso nella villa lì nei pressi. In cortile, riversa su un tavolo, c’è una bella donna completamente nuda e… morta soffocata. Si tratta di Michela Licalzi, appena trasferitasi da Bologna e forse condannata dal valore di un antico violino. La sua amica, Anna Tropeano, parlando con Montalbano, lo aiuterà a trovare la vera chiave di volta di tutta l’indagine.