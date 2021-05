“Il commissario Montalbano – L’età del dubbio”: trama e cast

"L'età del dubbio", quarto episodio dell'ottava stagione de "Il commissario Montalbano", è stato trasmesso per la prima volta nel 2011 Luca Zingaretti e Isabella Ragonese ne «Il Commissario Montalbano» Credit: © Fabrizio Di Giulio Redazione Sorrisi







"L'età del dubbio", quarto episodio dell'ottava stagione de "Il commissario Montalbano", è stato trasmesso per la prima volta nel 2011.

Cast

La regia è di Alberto Sironi, mentre protagonisti con Montalbano sono alcune donne misteriose: nel cast ci sono, oltre a Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci e Angelo Russo, anche Isabella Ragonese nel ruolo dell'ufficiale Belladonna e Ana Caterina Morariu (Roberta Rollo/Vanna Di Giulio), Caterina Vertova (Livia Giovannini), Paolo Gasparini (Mario Di Giulio) e Pino Torcasio (il signor Scimè). "L'Età del Dubbio" è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, il quattordicesimo con protagonista il commissario Salvo Montalbano, pubblicato da Sellerio nel 2008.

Trama

Il commissario è angosciato da un incubo. Ha sognato il suo funerale e, addirittura, Livia non è venuta. Montalbano è scosso e non lo aiuta un forte temporale che ha allagato mezza Vigata. Andando in commissariato incontra e soccorre Vanna una ragazza che ha problemi con l'auto e che deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia. Quando finalmente arriva lo yacht della zia - in ritardo, perché l'equipaggio ha trovato un cadavere in mare - la ragazza sparisce. Intanto il dottor Pasquano scopre che il cadavere trovato in mare in realtà è stato avvelenato. A complicare il tutto ci si mette pure il tenente della Capitaneria di Porto che aiuta Montalbano nell'indagine; una trentenne bella e simpatica, Laura Belladonna, che fa perdere la testa al commissario. Intanto, arriva un'altra morte sospetta...