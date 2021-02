“Il commissario Montalbano”, Luca Zingaretti: «Con “Il metodo Catalanotti” cambia tutto»

Il protagonista e regista ci svela i segreti del nuovo episodio in onda l’8 marzo: «Potrebbe essere l’ultimo, ma non è detto» Luca Zingaretti è "Il commissario Montalbano" Paolo Fiorelli







È con un’emozione particolare che Luca Zingaretti parla dell’ultimo giorno di lavorazione de "Il metodo Catalanotti": «Ricordo che abbiamo improvvisato un brindisi sul set, ed eravamo insieme contenti e sgomenti. Contenti per la qualità dell’episodio, che secondo me è uno dei migliori di tutta la serie. Sgomenti per l’assenza di Andrea Camilleri e Alberto Sironi, che erano gravemente ammalati».

Lo scrittore e il regista storico de "Il commissario Montalbano", poi, non ce l’hanno fatta. E così "Il metodo Catalanotti" vede alla regia Zingaretti affiancato a Sironi. «Da un giorno all’altro mi sono trovato a sostituirlo. All’inizio speravo per poco, poi ho capito che non sarebbe tornato più. Nei giorni feriali dirigevo e recitavo e nei weekend lo sentivo al telefono per raccontargli tutto, sperando di non affaticarlo. E Sironi era molto contento del taglio nuovo che abbiamo dato a questo episodio» spiega ancora l’attore nella nostra intervista che anticipa la messa in onda dell’8 marzo.

Perché parla di un taglio “nuovo”?

«Perché con "Il metodo Catalanotti" cambia tutto. In questo romanzo Camilleri ha giocato un bello scherzetto a Salvo, e a tutti noi. Eravamo abituati a pensarlo con certezze granitiche. Per esempio l’amore per Vigata, così forte da spingerlo ad attribuire ad altri i suoi meriti pur di non “rischiare” di essere promosso e trasferito altrove. O il legame con Livia, che era un po’ la sua coscienza, l’unica che potesse fargli certe critiche. E ora il commissario è pronto a rinunciare a entrambe le cose».

Perché?

«Ma per amore, è chiaro. Salvo perde completamente la testa per una poliziotta (Greta Scarano). La sua freschezza e sensualità lo travolgono. E quando lei gli ricorda che dovrà tornare al Nord, lui è pronto a lasciare tutto per seguirla».

Proprio quello che non ha mai fatto per Livia...

«Tra Salvo e Livia ci sarà un dialogo telefonico davvero intenso. È una delle scene di cui sono più orgoglioso. Una di quelle dove, come dicevo, dovevamo cambiare tutto. Perché i toni di Montalbano sono quelli della commedia dell’arte, pensate solo al personaggio di Catarella... Questa volta ci voleva un tocco più drammatico. Vediamo se alla gente piacerà o se mi correranno dietro per picchiarmi! (ride)».

Per ora sono tutti spaventati che questo sia l’ultimo episodio della serie. Il sindaco di Noto (la fiction viene girata nel ragusano e nel siracusano) ha lanciato un appello perché la saga de "Il commissario Montalbano" continui.

«La verità è che tra la perdita di Sironi e Camilleri e poi la pandemia siamo sotto shock. Non c’è stato il tempo di prendere una decisione definitiva. Certo, tutto questo affetto potrebbe anche spingerci a continuare. Ci sono ancora due libri di Camilleri che non sono stati portati sullo schermo ("Il cuoco dell’Alcyon" e il capitolo finale della saga, "Riccardino", ndr)... Cominciamo a vedere come viene accolto questo episodio. Poi decideremo».