“Il commissario Montalbano” non ci stanca mai

In replica su Rai1 la serie con Luca Zingaretti. Si inizia da “Gli arancini di Montalbano” Giusy Cascio







Rituffiamoci in Sicilia, nelle atmosfere magiche di Vigata. Lunedì 17 aprile in prima serata torna su Rai1 “Gli arancini di Montalbano”: uno dei titoli più amati della serie con Luca Zingaretti nei panni del celebre commissario della tv creato dalla penna dello scrittore Andrea Camilleri.

L’episodio si apre con Montalbano che non ha voglia di andare a Parigi insieme con la storica fidanzata Livia e riceve diversi inviti per il cenone di Capodanno. Fra le tante proposte, c’è quella di Adelina, la signora che per lui cucina e fa le pulizie in casa, felicissima di poter festeggiare la fine dell’anno con i suoi due figli che si trovano, eccezionalmente, fuori di prigione. E proprio uno di loro, Pasquale, aiuterà il commissario a risolvere il caso dell’incidente capitato ai coniugi Pagnozzi, che sono precipitati con la loro auto in un burrone.

Questa sarà la prima di varie storie che rivedremo nelle prossime settimane. Sono state realizzate da Palomar, la casa di produzione di Carlo Degli Esposti, dal 1999 al 2021, e ogni volta che sono andate in onda hanno avuto uno straordinario successo di pubblico. Basti pensare che l’ultima puntata inedita dal titolo “Il metodo Catalanotti”, trasmessa due anni fa, ha fatto il pieno di ascolti (9 milioni di spettatori per il 38,4 percento di share) pur avendo spiazzato i fan perché il commissario lascia Livia (Sonia Bergamasco) per la giovane poliziotta Antonia (Greta Scarano).

E tutti si chiedono se vedremo mai i due nuovi episodi di cui si parla da tempo: uno tratto dall’ultimo romanzo di Andrea Camilleri, “Riccardino”, edito postumo da Sellerio nel 2020, e l’altro dal libro “Il cuoco dell’Alcyon”, pubblicato nel 2019. Zingaretti ha detto di no. «Per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa» aveva dichiarato in un’intervista senza lasciare aperto alcuno spiraglio. «Le ultime regie (dopo la morte di Alberto Sironi nel 2019, ndr) le ho fatte io, ma ora non so se cedere il testimone e finire in bellezza o, visto che siamo arrivati fin qua, fare gli ultimi cento metri. Se fare un anno sabbatico o, dopo vent’anni, un congedo definitivo». Da Rai Fiction l’ipotesi di proseguire anche senza l’attore è stata presa in considerazione, perché il prodotto è troppo prezioso per non continuare. Magari Zingaretti potrebbe tornare dietro la macchina da presa? Chissà. Intanto non resta che godersi le repliche