“Il commissario Montalbano – Par condicio”: trama e cast

Nuovo ciclo di repliche della fiction di Rai1 con Luca Zingaretti







Il 20 settembre, in prima serata su Rai1, nuovo appuntamento con il ciclo di repliche della fiction con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

L'episodio scelto è "Par condicio", mandato in onda dalla Rai per la prima volta nel 2005.

Cast

Regia: Alberto Sironi

Attori: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Cinzia Maccagnano, Angelo Tosto, Alexandra Dinu, Tamara Tunova, Valbona Malaj, Giovanni Guardiano, Raffaella D’Avella, Carmela Gentile, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Giacinto Ferro, Roberto Nobile, Marcello Perracchio e con la partecipazione di Francesco Sineri

Trama

Le famiglie mafiose dei Sinagra e dei Cuffaro sembrano aver ripreso a darsi battaglia, ma Montalbano non è convinto che si tratti della solita faida mafiosa. Quando il questore gli sottrae l’indagine per affidarla alla squadra mobile di Montelusa, il commissario si concentra sulla scomparsa di una ragazza ucraina. La sera in cui è sparita stava fuggendo da qualcuno che la voleva morta. Montalbano troverà la soluzione proprio in quella guerra di mafia dalle cause antiche come l’amore…