“Il commissario Ricciardi”: siamo stati a Napoli per le riprese della terza stagione della fiction

Nei nuovi episodi, che vedremo il prossimo anno, Lino Guanciale e Maria Vera Ratti ci riserveranno un “pieno” di altalenanti emozioni Silvia Perazzino







Due signore sul balcone sventolano una copia dell’ultimo libro sul commissario Ricciardi. «Ce lo firma?» chiedono alzando la voce per farsi sentire giù in basso, dove in un angolo Lino Guanciale approfitta di una pausa per controllare il cellulare. Lui alza lo sguardo e sorride. Pochi minuti dopo firma la copia alle signore e si mette in posa per le foto con chi, nel frattempo, è passato dalle rampe di San Marcellino, nel centro storico di Napoli, e si è trovato davanti l’amato commissario dei romanzi di Maurizio de Giovanni.

Qui, dove in mattinata gli operai della produzione hanno riverniciato il muretto della scalinata per renderlo più omogeneo a un paesaggio dell’Italia degli Anni 30 (ma poi lo riporteranno al suo colore originario), appeso manifesti dell’epoca e allestito il set, si sta infatti girando la terza stagione della serie tv di Rai1, che ci porterà al 1934, con il regime fascista che si fa sempre più pressante.

Sul set de "Il commissario Ricciardi" Lino Guanciale e Maria Vera Ratti girano una delle scene clou di questa nuova stagione: Ricciardi le svela il suo segreto. Il regista Gianpaolo Tescari spiega: «Non è facile ritrarre la Napoli degli Anni 30 perché è stata stravolta dal progresso. Per questo molte scene sono state girate nel centro di Taranto, che ben si presta». La serie è una coproduzione Rai Fiction, Clemart e Rai Com. Per le riprese dall’alto, un operatore sale sull’autoscala, mentre i suoi colleghi controllano le inquadrature dal basso. A destra, il muretto ridipinto di giallo. In post produzione verranno poi cancellati i segni di modernità, come i condizionatori e le parabole, che stridono con l’ambientazione Anni 30 della serie. Una parte del “guardaroba” del commissario. I costumi della serie sono disegnati dalla costumista Alessandra Torella e realizzati dalle storiche sartorie romane Farani, Tirelli e Costumi d’Arte (che lavorano per il cinema e per il teatro, non solo italiani). Durante le riprese a Napoli, la sartoria, il guardaroba e il reparto trucco-parrucco sono ospitati in un luogo straordinario, al Don Orione, nel centro città. La serie viene girata per quattro settimane a Napoli, altre quattro a Taranto e otto settimane a Roma. Forcine e casco per la Ratti per ottenere l’acconciatura ondulata di moda negli Anni 30. «Per calarmi meglio nei panni di una ragazza di quell’epoca, ho letto molto e “studiato” l’album fotografico di mia nonna, una ragazza degli Anni 30» racconta. Foto e bozzetti per le creazioni dei look. Anche scarpe e cappelli sono stati disegnati e realizzati appositamente per la serie, partendo da un approfondito studio della moda del periodo. Brillantina e ciuffo ondulato per l’acconciatura di Guanciale. «Con questa stagione arriviamo al 1934, in Germania c’è stata l’epurazione della “Notte dei lunghi coltelli”. Ormai siamo tutti in pericolo, ancora di più gli eroi. Ricciardi sarà alle prese con le sue indagini, ma dovrà guardarsi le spalle» spiega l’attore.

Quattro le puntate, che vedremo il prossimo anno, tratte dai libri di de Giovanni “Per mano mia”, “Il purgatorio dell’angelo”, “Il pianto dell’alba”, e dal racconto “I vivi e i morti”. Dai titoli, gli appassionati lettori della saga avranno già capito che questa nuova stagione di “Il commissario Ricciardi” ci regalerà un romanticissimo e attesissimo colpo di scena, un grande momento di felicità e anche un drammatico addio. Ma ovviamente non aggiungiamo altro per non rovinare la sorpresa ai telespettatori. Dal muro che domina la scalinata si affacciano i curiosi.

Il regista Gianpaolo Tescari è pronto per il “ciak, silenzio!”: Ricciardi e l’amata Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti, scendono le rampe e si fermano davanti a un’edicola votiva. Qui Ricciardi confesserà alla giovane il segreto che lo tormenta da sempre: lui parla con i morti, che chiedono di avere giustizia. E la reazione di Enrica sarà quella di una giovane donna innamorata messa di fronte a una rivelazione sconvolgente.