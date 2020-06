“Il coraggio di Angela”: trama, cast e personaggi

05 Giugno 2020 | 14:48 di Giulio Pasqui

Una donna contro la camorra. "Il coraggio di Angela", miniserie in onda venerdì 5 giugno alle 21.25 su Rai1, racconta la storia di Silvana Fucito, una donna che ha avuto il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e che nel 2005 è stata definita "eroina europea" dal Time. A dare il volto alla protagonista è Lunetta Savino, che torna sulla rete ammiraglia dopo la replica del film "Felicia Impastato" (trasmessa il 22 maggio) e quella de "Il Figlio della Luna" (trasmessa il 29). Anche questa è una replica: infatti la miniserie, ambientata a Napoli, era stata trasmessa in prima tv il 17 e 18 marzo 2008.

La trama

La trama ruota attorno alla storia di Angela (che è Silvana Fucito, interpretata da Lunetta Savino), la proprietaria di un negozio di vernici che ha avuto il coraggio di rifiutare il pizzo, denunciando i suoi estorsori. Il "prezzo" da pagare, per la donna, è stato caro: il suo negozio viene dato alle fiamme proprio davanti ai suoi stessi occhi.

Il preludio alla storia è la morte di Nino, ucciso da un 17enne. Quest'ultimo, Salvatore, accoltella la vittima in quanto figlio di un camorrista responsabile dell'arresto di suo padre, Ciro Marra, accusato di omicidio. Dopo la morte della madre e con il papà in prigione, Salvatore vive con la zia Grazia che, con l'obiettivo di strapparlo da una vita violenta, chiede alla cugina Angela di prendersi cura del giovane. Ma Angela, che assieme al marito Salvatore gestisce il negozio di vernici, è incerta sul da farsi: non intende turbare l'equilibrio familiare e non vuole mettere a repentaglio la sua vita. Ma con il passare del tempo si preoccuperà sempre di più del destino di Salvatore e, per lei, diventerà un caso di coscienza.

Il cast e i personaggi

Attori: Lunetta Savino è Angela Latella, Andrea Tidona è Pasquale Latella, Gianluca Di Gennaro è Salvatore Marra, Gaetano Amato è Ciro Marra, Maria Pia Calzone è Grazia (cugina di Angela), Ninni Bruschetta è l'Ispettore Piccolo, Antonio Pennarella è Gegè (sicario di Ciro Marra), Vincenzo Pirozzi è Antonio (sicario di Ciro Marra), Ivana Lotito è Chiara Latella (figlia di Angelo e Pasquale) e Serena Ferri è Sara (la 'fidanzatina' di Salvatore).

Genere: Drammatico

Uscita: 2008

Durata: 201'

Regista: Luciano Manuzzi