“Il giovane Montalbano – Il ladro onesto”: trama e cast

03 Agosto 2020 | 12:57 di Redazione Sorrisi

Nell'episodio dal titolo Il ladro onesto - diretto da Gianluca Maria Tavarelli e tratto dai racconti di Camilleri Il ladro onesto e Il biglietto rubato (nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano) - il giovane commissario Montalbano si sente rinato: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il trasferimento a Genova. La notizia trapela all’interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l’impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Intanto un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere mette in crisi Montalbano…

LA TRAMA

Pamela Bianchi, avvenente e disponibile banconista, dopo la serata di domenica non si è più presentata al lavoro preoccupando il gestore del bar in cui lavorava; è stata vista per l'ultima volta il lunedì successivo, quando ha ritirato tutto dalla banca e si è fatta accompagnare in stazione, dando segni di nervosismo e di apprensione. Viene successivamente ritrovata senza vita ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato, e l’autopsia rivelerà che è morta per strangolamento. Nel frattempo a Vigata si registrano furti di cifre irrisorie. Il responsabile è un sessantenne, estremamente abile nell'uso di chiavi false, da poco uscito di prigione, con il quale Montalbano instaura una relazione fatta di comprensione e di simpatia umana. Proprio grazie a questo rapporto, il "ladro onesto" aiuterà Montalbano a sventare il tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata, meritandosi quel lavoro che aveva cercato invano per tutta la vita. E il commissario, con l'aiuto del suo ex collega Carmine Fazio, scorrendo l'agenda di Pamela Bianchi scoprirà il nome di chi, per un tragico equivoco, ha ucciso la ragazza.

IL CAST

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum. Altri interpreti: Gaetano Aronica (Lozupone), Serena Iansiti (Stella Parenti), Dario Veca (Pasquesi)