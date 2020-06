“Il giovane Montalbano – Il terzo segreto”: trama e cast

Salvo (Michele Riondino) deve affrontare due casi difficili e la gelosia per livia (Sarah Felberbaum)

29 Giugno 2020 | 11:42 di Redazione Sorrisi

Torna un nuovo appuntamento con "Il giovane Montalbano", la serie che racconta le origini del commissario di Vigata nato dalla penna di Andrea Camilleri. Lunedì 29 giugno, come sempre su Rai1, va in onda il film "Il terzo segreto" che vede il commissario alle prese con due casi molto difficili e con la gelosia per Livia. A interpretare Salvo e Livia troviamo ancora Michele Riondino e Sarah Felberbaum.



La trama

Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l'omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata. Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia e così Montalbano finisce per sospettare del vicecommissario Augello.

Il cast

Al fianco di Sarah Felberbaum e Michele Riondino troviamo Alessio Vassallo, Beniamino Marcone e Fabrizio Pizzuto.