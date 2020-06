“Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini”: trama e cast

15 Giugno 2020 | 11:31 di Redazione Sorrisi

La puntata "Ritorno alle origini", è tratta dai racconti di Andrea Camilleri "Ritorno alle origini" (contenuto nella raccolta "La prima indagine di Montalbano") e "Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili" contenuto nella raccolta "Gli arancini di Montalbano", pubblicati da Mondadori.



Nel corso dell'episodio, il giovane Montalbano (Michele Riondino) incontra per la prima volta Mimì Augello (Alessio Vassallo), Livia (Sarah Felberbaum) e Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone), persone che da qui in poi, come sappiamo, faranno parte costantemente del suo mondo.



La trama di "Ritorno alle origini"

Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo ha visto finire il suo rapporto con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente. Mimì non potrebbe essere più diverso da Salvo, e il rapporto all’inizio è difficile. Anche perché Augello ha messo gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare, il rapimento lampo della piccola Laura Belli.



Livia è un’amica della madre della bambina. Vive a Genova, e dimostra subito un interesse nei confronti del timido e scostante commissario capo. Nonostante la corte spietata cui la sottopone Augello, Livia sceglie Salvo. E Salvo ci riprova. Sicuro che Livia, a differenza di Mary, saprà rispettare i suoi spazi e la sua libertà.



La risoluzione del caso del rapimento della bambina farà capire a Montalbano che Mimì Augello, oltre alle doti di seduttore, è anche un bravo poliziotto, ma soprattutto un amico. A dargli motivo di preoccupazione è invece Carmine Fazio, che, durante un’operazione, ha un malore. Forse è giunto il momento, per il fedele e saggio ispettore, di ritirarsi.



È in questa dolorosa occasione che Montalbano fa la conoscenza di Giuseppe Fazio, il figlio di Carmine, un ragazzo sveglio che sta studiando per diventare ispettore anche lui. Con l’entrata in scena di Augello e Livia e con la comparsa del giovane Fazio, il mondo che siamo abituati a vedere intorno a Salvo ha preso definitivamente la sua forma. Quello che ancora deve formarsi è il commissario Montalbano. Per ora, ha trovato l’amicizia e forse l’amore, ma deve ancora trovare se stesso.

Il cast

Ad affiancare Michele Riondino ci sono: Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi e Sarah Felberbaum nei panni di Livia.