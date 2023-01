“Il nostro Generale”: dalla Chiesa, storia di un eroe

Su Rai1 la fiction con Sergio Castellitto nel ruolo del generale ucciso dalla mafia Antonio de Felice







Il 3 settembre 1982 nella strage mafiosa di via Carini a Palermo perde la vita l’allora prefetto del capoluogo siciliano e generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. A poco più di 40 anni da quel vile atto di incredibile ferocia, arriva su Rai1 “Il nostro Generale”, una coproduzione Rai Fiction e Stand By Me. È una fiction in quattro prime serate in onda da lunedì 9 gennaio (le altre sono martedì 10, lunedì 16 e martedì 17) che racconta il generale (Sergio Castellitto) durante i cosiddetti “anni di piombo”, tra la fine degli Anni 60 e i primi degli 80, quando lo Stato si trovò a dover affrontare la minaccia del terrorismo.

La storia comincia nel 1973, quando dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino dove le Brigate rosse, nate a Milano, hanno iniziato a estendere la loro attività. Il generale si rende subito conto che le forze di contrasto al pericolo eversivo non sono sufficienti: ci vogliono nuovi e più efficaci mezzi investigativi. Così, grazie anche alla sua caparbietà, crea il Nucleo Speciale Antiterrorismo, un gruppo scelto di giovani capaci di infiltrarsi negli ambienti vicini agli estremisti. E con questi ragazzi il rapporto di lavoro sconfina spesso in quello “paterno”: alle indicazioni professionali si affiancano la voglia di proteggerli e di farli maturare. Il racconto della vita del generale dalla Chiesa prosegue fino al 1982 quando, con un’organizzazione brigatista ormai in via di disfacimento, accetta di tornare a occuparsi di mafia a Palermo. Dove però scopre che i poteri speciali che gli erano stati promessi non arrivano, e di avere qualche nemico sia in politica sia nell’Arma.