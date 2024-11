“Il Patriarca 2”: trama, cast e personaggi

Dal 15 novembre in prima serata su Canale 5 si torna a Levante con Claudio Amendola nei panni del boss Nemo Bandera Carola Piluso







Il potere porta sempre delle conseguenze e spesso offusca tanto da portare gli uomini a compiere atti crudeli. Lo sa bene Nemo Bandera (Claudio Amendola), imprenditore spietato che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea. Nella seconda stagione de "Il Patriarca" - in partenza venerdì 15 novembre in prima serata su Canale 5 - ci saranno rivelazioni sconvolgenti e tradimenti inaspettati. Nemo deve affrontare la difficile perdita del figlio Carlo, la malattia che avanza e il difficile ma profondo rapporto con la primogenita Lara. La serie diretta da Claudio Amendola è una produzione CamFilm e vede nel cast anche Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Schiavo, Michele di Virgilio, Giulia Bevilacqua, Primo Reggiani, Cecilia Napoli, Alice Torriani, Federico Dordei, Giorgio Belli e Claudia Vismara.

La trama

Nemo, dopo la tragica perdita del figlio Carlo (Carmine Buschini), sembra aver ritrovato un equilibrio, ma non tutto è come sembra. Al suo fianco restano quelli che crede essere i suoi alleati più fidati: la moglie Serena (Antonia Liskova), la figlia Nina (Giulia Schiavo) e l'avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio), ora anche marito di Nina. Nemo non sa ancora che Mario è in realtà l’assassino di Carlo e che trama alle sue spalle. Un segreto che, se svelato, potrebbe far crollare tutto ciò che ha costruito.

La figlia primogenita Lara (Neva Leoni) è ufficialmente entrata a far parte della famiglia Bandera, ma la sua presenza porta nuove tensioni e rivalità all'interno del clan. L'apparente tranquillità di Nemo viene spezzata dall'arrivo di Raoul Morabito (Federico Dordei) un amico divenuto nemico. Raoul torna a Levante per vendicarsi di Nemo e riprendersi il controllo della città. Mentre i ricordi iniziano a sfuggirgli, l'avanzare dell'Alzheimer lo costringe a riflettere su tutte le sue scelte: poteva andare diversamente? L’ascesa a Patriarca è davvero ciò che desiderava? Riuscirà a scoprire la verità sulla morte del figlio e a sventare i piani segreti di Mario progettati per distruggerlo?