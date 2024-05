“Il Patriarca”, le prime foto della seconda stagione

Claudio Amendola torna a interpretare il boss Nemo Bandera nella fortunata fiction di Canale 5: si gira tra Puglia e Lazio Tiziana Lupi







Finalmente possiamo vedere le prime immagini della tanto attesa seconda stagione di “Il Patriarca”, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un potente narcotrafficante alle prese con la malattia di Alzheimer appena diagnosticata.

Sul set di Il Patriarca 2

Dopo un periodo di incertezza era stato proprio Amendola, nell’agosto scorso, a comunicare ai fan che si sarebbe girata la seconda stagione della serie con un video sull’account social del suo ristorante romano. Quelle che Sorrisi è in grado di mostrarvi in esclusiva sono alcune foto scattate sul set allestito a Monopoli, in provincia di Bari. Come annunciato alla fine di gennaio dalla Camfilm di Camilla Nesbitt, la società che produce “Il Patriarca” per Mediaset, la serie viene girata tra Lazio e Puglia.

La trama della nuova stagione è top secret, ma la serie riprenderà da dove si era interrotta, con un colpo di scena e un finale decisamente aperto, nell’ultima puntata andata in onda il 19 maggio 2023. Come ricorderete, avevamo visto Monterosso (l’ispettore di polizia interpretato da Primo Reggiani) inviare all’avvocato Mario Rizzi (Raniero Monaco di Lapio) sul suo cellulare il video in cui lo si vede uccidere Carlo Bandera. E adesso che altro succederà?