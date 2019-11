“Il processo”: trama, cast e personaggi

29 Novembre 2019 | 16:00 di Paola Toia

Una nuova serie tv ricca di colpi di scena e di tensione su Canale 5 in prima serata: è "Il processo", in onda dal 29 novembre, un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova.

Ambientato nella città di Mantova, le vicende dei personaggi ruotano tutte intorno a un unico, drammatico evento: l’omicidio brutale di Angelica, una diciassettenne coinvolta in affari più grandi di lei.

La PM Elena Guerra, interpretata da Vittoria Puccini, scopre di essere indissolubilmente legata alla vittima; per l'avvocato Ruggero Barone, interpretato da Francesco Scianna, invece questo processo rappresenta l’occasione della vita. Tutti camminano in bilico, perennemente sul filo del rasoio: quello di un processo il cui esito deciderà il nuovo corso della vita di ciascuno.

Nel cast, oltre a Puccini e Scianna, anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.

Trama

Mantova. Sul greto del fiume viene ritrovato il corpo di una ragazza: Angelica Petroni (Margherita Caviezel). L’indagine viene affidata a Elena Guerra (Vittoria Puccini), intenzionata però a prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio con Giovanni (Maurizio Lastrico). I piani di Elena precipitano quando scopre di essere legata in maniera indissolubile alla giovane vittima. Tra i sospettati vi è anche Claudio Cavalleri (Michele Morrone), marito di Linda (Camilla Filippi), figlia di Gabriele Monaco (Tommaso Ragno), uno degli uomini più potenti della città. Sospettato di aver avuto una relazione con la vittima, Claudio chiama a difenderlo il suo amico Ruggero Barone (Francesco Scianna), avvocato ambizioso e apparentemente senza scrupoli. Tra Ruggero ed Elena comincia una guerra spietata, senza esclusione di colpi. Fino a quando, inaspettatamente, scoprirà con Ruggero Barone le verità sull’omicidio e forse proprio insieme riusciranno a dare ad Angelica la giustizia che merita.

Prima puntata

La stacanovista PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) ha deciso di salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, a discapito del suo lavoro. Ma un nuovo caso si affaccia all'orizzonte e stavolta, per Elena, la vittima non e' una qualsiasi. Decisa a trovare l'assassino di Angelica, la PM scopre che questa era coinvolta in un giro di escort, che gestiva con il suo amante Claudio Cavalleri (Michele Morrone), marito di Linda Monaco (Camilla Filippi), figlia di uno degli uomini piu' potenti della citta'. Quando Cavalleri si uccide, lasciando una confessione che lo scagiona, i sospetti di Elena si concentrano su Linda, difesa da un rampante avvocato: Ruggero Barone (Francesco Scianna).

Cast e personaggi