Il set di “L’amica geniale 3” si sposta a Milano

Dopo Napoli, Firenze e Torino il set di “L’amica geniale” si sposta a Milano. La Galleria Vittorio Emanuele II, celebre salotto della città che unisce piazza Duomo a piazza della Scala, è una delle location delle scene milanesi della terza stagione della serie tv, “Storia di chi fugge e di chi resta”, tratta dal romanzo omonimo della scrittrice Elena Ferrante, che vedremo su Raiuno nell’autunno del 2022.

Il set della fiction in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

La vicenda stavolta è ambientata negli Anni 70. Non a caso nei nuovi episodi vedremo anche La Rinascente, il grande magazzino che in quel periodo ebbe un exploit. Ma la parentesi meneghina è breve: Lenù diventa autrice di un libro di successo ma poi, tornata a Napoli, scopre che la sua migliore amica Lila viene sfruttata nella fabbrica dove lavora e sta male. E, in nome del legame che le unisce da una vita, l’aiuterà ad andare avanti...