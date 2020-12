“Il silenzio dell’acqua”, ecco chi è Riccardo Maria Manera

Genovese, 26 anni, è figlio degli attori Dario Manera ed Enrica Carini. Ma non pensate che i suoi abbiano incoraggiato la sua carriera, anzi

Per uno curioso gioco del destino, Riccardo Maria Manera non riesce ad allontanarsi dal Friuli Venezia Giulia. È qui, a Gorizia e dintorni, nell’immaginaria cittadina di Caselonghe, che in questi giorni sta girando "Volevo fare la rockstar 2". Ed è sempre qui, a Trieste e provincia, che è ambientata "Il silenzio dell’acqua 2", la serie di Canale 5 che lo vede nuovamente nei panni di Matteo, il figlio di Roberta, Camilla Filippi, e Andrea, Giorgio Pasotti.

Genovese, 26 anni, è figlio degli attori Dario Manera ed Enrica Carini. Ma non pensate che i suoi abbiano incoraggiato la sua carriera, anzi. Il padre gli chiese se invece di fare l’attore, un mestiere pieno di sacrifici, non preferisse fare il palombaro!

Lei ha iniziato a recitare a 4 anni a teatro. Poi lo abbiamo visto in Non uccidere, Immaturi - La serie, Vivi e lascia vivere... Sempre serie televisive.

«È vero, da adulto il teatro l’ho incontrato solo nelle prove aperte al Centro sperimentale di cinematografia di Roma dove mi sono diplomato. Però è un’esperienza che mi piacerebbe ripetere, penso che cinema e teatro siano figli della stessa madre».

Oltre alla recitazione, tra le sue passioni c’è il calcio...

«Avrei voluto fare il giornalista sportivo. Sono tifoso del Genoa, è una malattia con cui sono nato, ce l’ho nel Dna, credo di averla ereditata da mio nonno materno. Siamo condannati a combattere sempre con le unghie e con i denti per rimanere nel campionato».

Ma lei ha fatto l’attore per seguire l’esempio di famiglia?

«Non lo so, è successo quasi per caso. Ma sono contento che sia successo».