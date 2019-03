Il silenzio dell’acqua: trama, cast e personaggi

07 Marzo 2019 | 15:34 di Paola Toia

Al via la nuova serie tv thriller Il silenzio dell'acqua, 8 episodi da 50 minuti per 4 prime serate in onda dall’8 marzo su Canale 5. Una fiction molto attesa, co-prodotta da RTI e Velafilm in associazione con Garbo Produzioni, con il sostegno di FVG Film Commission e MIBAC e girata tra Trieste, Duino e Muggia, in Friuli Venezia Giulia.

La scomparsa dell’adolescente Laura Mancini è il drammatico punto di partenza di una complessa indagine che porterà alla luce i lati oscuri e i segreti celati dietro alla facciata perbene di un piccolo borgo sul mare.

Diretta da Pier Belloni, vanta nel cast, oltre ad Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, nei ruoli principali, anche Valentina D’Agostino, Carlotta Natoli, Fausto Maria Sciarappa, Thomas Trabacchi, Camilla Filippi, Mario Sgueglia, Diego Ribon, Giordano De Plano, Lorenzo Adorni, Claudio Castrogiovanni, Caterina Biasol, Riccardo Maria Manera e Sabrina Martina.

Prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Siamo a Castel Marciano, un tranquillo paesino vicino a Trieste, scosso da una tragedia: scompare Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia di Anna, titolare del bar locale e donna dal passato controverso. Il vicequestore Andrea Baldini, uomo solido che trasmette fiducia ai suoi concittadini, inizia a occuparsi delle ricerche insieme al collega Dino, coinvolgendo i familiari, gli amici più stretti e i compagni di scuola. Alle indagini, dalla Questura di Trieste, si unisce una giovane ed esperta collega Luisa Ferrari, i cui metodi risultano subito incompatibili con quelli di Andrea e la loro collaborazione sembra destinata a esaurirsi presto. Ma il mistero si fa sempre più fitto e nel paese sembrano tutti coinvolti…