“Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”: trama, cast e personaggi della seconda stagione

Dopo il successo della prima serie, torna "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore", la fiction con Vanessa Scalera in onda in prima visione su Rai1, a partire da martedì 26 ottobre 2021 per quattro appuntamenti (a seguire il 2, l’8 e il 9 novembre), disponibili anche in streaming su RaiPlay.



Prodotta da Rai Fiction e ITV Movie e ispirata ai libri di Mariolina Venezia, la serie è diretta da Francesco Amato sulla sceneggiatura dalla stessa autrice Mariolina Venezia insieme a Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo.

Nella seconda stagione di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore", sempre ambientata a Matera, ritroviamo la protagonista creata dalla penna di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera, in equilibrio tra passato e futuro e alle prese con nuovi delitti, che affronta come sempre con grinta senza perdersi in chiacchiere e contando sulla sua prodigiosa memoria e varie questioni familiari.

La trama

È settembre, ritroviamo Imma al rientro da un fine settimana a Parigi con la famiglia. Pietro è positivo ed entusiasta mentre Valentina è alquanto contrariata perché da poco è stata lasciata dal suo ragazzo, Samuel. Per Imma si è trattato di un meritato seppur breve viaggio di piacere, visto che ha lavorato tutta l'estate al processo Romaniello. Ma appena rimette piede in casa, viene subito convocata per un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza e che ha come testimone il procuratore capo Vitali in persona, che come da copione viene interrogato senza alcuna pietà dalla PM nel bel mezzo di una radura. Oltre alle indagini, di fronti aperti Imma ne ha più d’uno. Innanzitutto deve chiarire la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri, bello quanto educato, segnata da quel bacio pieno di passione proibita durante la festa della Bruna poco prima delle ferie. Poi deve portare avanti un ménage familiare con qualche incognita in più dato che Pietro è intenzionato ad aprire un jazz club nel lamione della madre e a lasciare il lavoro in Regione; Valentina, delusa dal suo primo amore, forte della complicità col figlio di Vitali appena arrivato a Matera, abbraccia le ideologie ambientaliste rischiando di mettere nei guai la stessa Imma. C’è poi Brunella, la madre anziana, che per fortuna continua ad andare d’amore e d’accordo con il suo badante. Sul versante suocera è malauguratamente costretta ad accettare per un po’ la sua ospitalità, con tutto ciò che ne consegue. A completare il quadro c'è il variegato mondo dei personaggi della procura: in cima a tutti il procuratore Vitali, autorevole in pubblico ma prudente e scaramantico nel privato, soprattutto da quando è arrivato a Matera il figlio adottivo, Gabriele, un contestatario senza pari; poi la cancelliera Diana, tornata single dopo l’accidentata separazione dal marito; l’agente Matarazzo, ancora pericolosamente innamorata di Calogiuri; la Moliterni, impiegata all’archivio della procura nonché moglie del prefetto, da cogliere con le mani nel sacco visto che al lavoro pare allergica e il maresciallo Lamacchia che ha la sconsiderata ambizione di lavorare al fianco della Tataranni.

Cast e personaggi Vanessa Scalera è Immacolata "Imma" Tataranni Onesta e dalla moralità granitica, il sostituto procuratore di Matera è una donna molto dura, poco amata dai colleghi, ma molto stimata per la sua professionalità. Quarantatré anni, è sposata con un marito complice, che le lascia “portare i pantaloni” nella coppia, e ha una figlia sedicenne che le dà del filo da torcere. Alessio Apice è Ippazio Calogiuri Giovane, bello e allo stesso tempo gentile e disponibile: Calogiuri è l'appuntato con cui Imma fa coppia fissa. Il loro è un rapporto di stima reciproca, con lei che lo sprona ad acquisire fiducia nelle proprie capacità, e di attrazione reciproca non dichiarata. Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri Tecnico informatico, uomo pacato e simpatico, Pietro è il marito di Imma e, dopo ventidue anni, è ancora capace di corteggiare la moglie e sorprenderla anche dopo la peggiore giornata lavorativa. È l’unico in grado di smussare gli angoli taglienti del carattere della moglie, con cui ha ancora un’ottima intesa sessuale nonostante lei provi attrazione per il giovane Calogiuri. In famiglia Pietro fa da mediatore tra Imma e la figlia Valentina, protagoniste di frequenti litigate. Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri Sedici anni, la figlia di Imma e Pietro, Valentina, da bambina allegra e un po' mammona si è trasformata in un’ adolescente cocciuta e ribelle, in perenne competizione con la madre, che del resto rappresenta un modello femminile un po’ ingombrante. Soffrendo della tendenza materna di protezione, la ragazza cerca di affrancarsi da lei cercando di vivere liberamente, commettendo come tutti gli errori, nella scelta delle amiche al primo amore. Barbara Ronchi è Diana De Santis Compagna di classe di Imma dai tempi del liceo, oggi è la sua assistente in Procura: cancelliera di ruolo, tuttofare per necessità. Dolce e misurata, vive il suo lavoro come una routine e si scontra spesso con Imma, che mal sopporta di dover lavorare con una ex compagna di scuola che ogni giorno le chiede confidenza e comprensione, soprattutto in ambito familiare. Diana è votata alla sua famiglia, in particolare alla figlia Cleo, nata dopo quindici anni di tentativi e al marito che, come segretario comunale in Friuli, è lontano da casa. Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali È il Procuratore capo, superiore di Imma, appena arrivato a Matera da Napoli. Regge la Procura con maniacale attenzione alle forme e alle regole, anche se lui stesso a volte le trasgredisce. Ha modi schietti e diretti con i suoi Sostituti, ma è portato a essere ossequioso e diplomatico coi potenti. Con Imma è ammiccante per sottolineare il suo atteggiamento da maschio alfa. Altri ritorni del cast Dal cast della prima stagione ritornano anche la temibile suocera interpretata da Dora Romano, la madre Brunella Tataranni, interpretata da Lucia Zotti e Cesare Bocci nei panni l’imprenditore faccendiere Saverio Romaniello, oltre a Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Nuovi personaggi Nel cast entrano in scena Martina Catuzzi, che interpreta l'efficiente Laura Bartolini, carabiniere proveniente da Parma che inizia subito accompagnando Imma in lungo e in largo per la Basilicata, visto che la PM persevera nell'andare di persona dai sospettati invece di convocarli in procura, e Dino Paradiso, volto noto di programmi comici come "Made in Sud" e "Colorado" nel ruolo di Domenico Paradiso, gelataio coinvolto in un omicidio.