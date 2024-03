In Friuli con Elena Sofia Ricci, sul set delle nuove indagini di Teresa Battaglia

«Lavorare a -12 gradi in montagna è faticoso. Ma questo personaggio mi ha preso il cuore» racconta l’attrice Tiziana Lupi







Siete dei fan di Teresa Battaglia? Nella prima stagione dal titolo “Fiori sopra l’inferno” vi siete innamorati di questo commissario di polizia specializzato in profiling (definizione del profilo psicologico dei criminali) e nato dalla penna della scrittrice Ilaria Tuti? Vi manca questa donna che lotta contro spietati assassini, il diabete e pure contro un principio di Alzheimer che la spaventa più dei criminali? Per voi c’è una buona notizia: nel prossimo autunno arriverà su Rai1 la seconda stagione della serie interpretata da Elena Sofia Ricci, intitolata “Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia” e tratta dall’omonimo romanzo (Longanesi). Stavolta la storia, in realtà, è stata riadattata perché l’originale parlava di un “cold case”, un mistero del passato mai risolto: «Mentre Teresa e la sua squadra indagano su quella morte, nuovi omicidi innescano la vicenda attuale e la suspense è continua» anticipa la protagonista.

Per darvi un assaggio di ciò che vedrete, siamo andati a Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, per curiosare sul set, allestito in un bosco innevato: «Lavorare con la neve è faticoso. La scorsa settimana siamo arrivati a -12°» commenta la Ricci, infreddolita, durante una pausa. E ci racconta il suo affetto per Teresa Battaglia: «È una donna interessantissima. Ha una serie di ferite nel corpo e soprattutto nell’anima, che ce la fanno sentire vicina. È ruvida e respingente, ma la ami perché è vera, perché è in una fase della vita in cui dice quello che pensa». Un privilegio che, aggiunge l’attrice, spesso non possiamo permetterci: «Siamo imprigionati da condizionamenti dovuti alla vita e all’educazione. Teresa, invece, questi freni li ha potuti perdere, è libera». Ad avvicinarla alla profiler è proprio quella fase della vita a cui accennava: «Non ho più 50 anni e a questa età viene quell’urgenza di mordere la vita senza sprecarne più nemmeno un minuto. Ci ho pensato quando, un mese fa, se n’è andata Sandra Milo, una donna che si è arrogata il diritto di essere libera. Mi sono detta che voglio arrivare alla sua età come ci è arrivata lei: una libellula leggera e vitale come una trentenne. Più passano gli anni e il mio corpo invecchia, più la mia anima vorrebbe ringiovanire. Il tempo davanti non è più così tanto e lo spettro di una malattia mi spaventa, come succede a Teresa. Ai ragazzi fa simpatia perché è libera e graffiante, noi adulti la sentiamo vicina».

Per interpretare la profiler, la Ricci indossa giacconi, pantaloni informi e scarpe da montagna: «Non mi dispiace affatto, già da bambina, quando facevo le recite a scuola, non sceglievo il ruolo della principessa ma quello della strega o del lupo. Quando giocavo a essere qualcun altro, mi divertiva stravolgermi. Una volta, ero adolescente, mi travestii da una donna bizzarra fuggita da un manicomio. Me ne andai in giro per Acilia (una frazione di Roma, ndr) portando al guinzaglio un clown di pezza. E, diciamo la verità, anche la zia Luciana che ho interpretato nel film di Ferzan Özpetek “Mine vaganti” era piuttosto stropicciata (ride). La verità è che mettermi nei panni di un’altra mi piace ed è per questo che faccio l’attrice».

A proposito delle “altre” di cui la Ricci ha vestito i panni, l’elenco è davvero lungo e continua ad arricchirsi: «La mia è la prima generazione di donne che ha potuto continuare a lavorare anche dopo i 50 anni. A partire dagli Anni 80 e 90 abbiamo avuto la possibilità di dimostrare che, oltre all’aspetto gradevole, avevamo altre qualità che ci hanno permesso di invecchiare con i nostri personaggi. Il cinema e la televisione incredibilmente si sono accorti che c’è un esercito di donne che ha qualità inaspettate (ride), lo stanno dimostrando colleghe straordinarie».

La fiction è prodotta dalla Publispei di Verdiana Bixio e da Rai Fiction e diretta da Kiko Rosati. Dopo questa seconda stagione potrebbe arrivare la terza: «L’intenzione è quella di andare avanti» conclude la Ricci.