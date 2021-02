In “Il commissario Ricciardi” ci mettono il cuore

Maria Vera Ratti: «Per diventare Enrica non mi trucco e uso le lenti a contatto scure»

Enrica è timida, goffa e impacciata. Eppure questa maestra dolce e riservata, che deve inforcare gli occhiali per ricambiare gli sguardi teneri che il commissario le lancia dalla finestra, è la donna che conquista il cuore tormentato del protagonista. A interpretarla, una irriconoscibile Maria Vera Ratti, la bellissima Nina, figlia del boss Don Costello in “Rosy Abate 2”.

Maria Vera, diciamo la verità, Enrica non è proprio una bellezza appariscente. Eppure...

«Eppure rapisce il cuore di Ricciardi: loro due hanno una affinità elettiva. Sono entrambi sensibili, profondi, empatici, anche se lui è più tormentato, mentre lei è più serena. E poi sono complementari: lui è “l’uomo senza cappello” e lei ha un negozio di cappelli... Sono fatti l’uno per l’altra».

Per interpretare questo ruolo si è trasformata?

«Sì, ma neanche troppo. Ero solo completamente struccata, mi facevano le sopracciglia un po’ più incolte e ho messo le lenti a contatto marroni. Che poi mi piaccio parecchio con gli occhi scuri. E ho pure imparato a cucire».

Già. La sera Enrica ha sempre ago e filo in mano e ricama...

«E io non sapevo nemmeno attaccare un bottone! Ho imparato i punti base del ricamo e a imbastire».

La vedremo nei panni della Gioconda nella nuova serie internazionale su Leonardo da Vinci, girata in inglese.

«Sì, con l’inglese me la cavo bene perché ho fatto la scuola americana a Napoli, quella dove vanno i figli dei militari della base Nato».

Come mai ha frequentato quella scuola?

«Quando ero piccola mio padre ha detto: “Se ci viene su molto intelligente, va bene. Se non succede... almeno impara l’inglese!”. Mi ha fatto bene, crescere con persone di altri Paesi apre la mente, stimola la curiosità e ha definito la persona che sono».

E poi?

«Dopo la seconda media mi sono trasferita nelle scuole italiane sempre a Napoli. Ho fatto il liceo linguistico, poi sono andata a studiare all’Università di Leida in Olanda perché c’era un corso di laurea che mi interessava, Studi internazionali, e mi sono specializzata in Russia e Asia centrale. Ho fatto uno stage al Parlamento europeo a Bruxelles. Lavoravo per il Dipartimento delle relazioni estere, facevo ricerca per i membri del Parlamento che andavano in Russia e Asia centrale. Poi sono tornata in Olanda e mi sono laureata».

E come è arrivata a fare l’attrice?

«Per la laurea mi sono fatta regalare un corso di recitazione a San Miniato, in Toscana, dove ci sono studenti e professori di tutta Europa. Lì ho capito che era quello che volevo fare nella vita. Poi ho fatto il provino per entrare al Centro sperimentale e mi sono trasferita a Roma».

Da allora non si è mai fermata: “Rosy Abate 2”, “Il commissario Ricciardi”, “Leonardo” e tra poco la vedremo nella terza stagione di “I bastardi di Pizzofalcone”.

«Sono il commissario Elsa Martini, la nuova “bastarda”. Elsa ha un vissuto pesante e un carattere particolare, all’inizio non sarà semplice per lei inserirsi nella squadra».

La riconoscono per strada?

«Quando ho fatto “Rosy Abate” sì. Con Enrica invece non mi riconoscono. Va bene, vuol dire che ho fatto un buon lavoro!».