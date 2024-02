In “Màkari”, Ester Pantano è la bella fidanzata del protagonista Claudio Gioè

Suleima è la fidanzata amorevole di Lamanna, ma nella terza stagione è una persona diversa Antonella Silvestri







A Makari, piccola frazione di San Vito lo Capo, nel trapanese, ha trovato prima il lavoro e poi l’amore. Ma ora le cose stanno cambiando. Suleima, la fidanzata amorevole di Lamanna (Claudio Gioè), infatti, nella terza stagione di "Màkari" è una persona diversa: più adulta e decisa a costruire il proprio destino con più consapevolezza. Un destino che si rivela intriso di incognite e con il quale sia lei che la sua dolce metà dovranno confrontarsi. Ne parliamo con l’attrice Ester Pantano.

Nella prima puntata ci siamo trovati di fronte a un imprevisto: l’arrivo di due personaggi, Michela (Serena Iansiti) e Giulio (Eugenio Franceschini), ha portato scompiglio nella relazione tra Saverio e Suleima. Cosa può rivelarci?

«Si percepisce sin da subito che la coppia si trova di fronte a qualcosa di nuovo e di difficile gestione. Suleima e Saverio si stanno provocando e, per questo, ci saranno conseguenze. Queste marachelle che inizialmente nascono da intenzioni giocose, rischiano di diventare dinamiche più serie. Da quando Giulio entra nella vita di Suleima, però, lei ricomincia a sognare».

Piccionello (Domenico Centamore), il fedele amico di Lamanna, sembra l’unico a capire che nella coppia c’è qualcosa che non va…

«È l’amico saggio, quello che non ha studiato Filosofia ma dispensa consigli perché conosce bene le dinamiche amorose. Piccionello è un uomo buono che dà segnali di allarme ogni volta che la coppia Saverio-Suleima è a rischio rottura. E anche stavolta ci vede bene».

Per lavoro anche lei viaggerà tanto, come ha fatto Suleima.

«In effetti sono una nomade. Per 12 anni ho vissuto a Roma. Ogni anno vado a New York per un paio di mesi per studiare. Tra qualche giorno partirò per Londra, dove lavoro ad alcuni progetti. Ho sempre bisogno di muovermi. A Catania, che è la mia adorata città, ci ritorno ogni tanto. Il mio desiderio è di tornarci a vivere e lavorare, un giorno, per creare qualcosa di importante. La Sicilia ha un potenziale molto grande che andrebbe sfruttato».

E girare nella sua terra, ogni volta, che effetto le fa?

«San Vito Lo Capo e Trapani sono tra i miei posti preferiti. La luce che c’è in Sicilia non la trovo facilmente in altri luoghi. E poi quest’isola mi dà serenità».

Tornando al tema delle “fughe”, protagoniste delle nuove puntate, lei ha mai preso una sbandata mentre era fidanzata?

«Da ragazzina ho sempre vissuto con timore le esperienze nuove. Diciamo che da piccola ero molto prudente mentre da grande mi è capitato di deviare (ride)».

E parlando di gelosia, pensa che sia il pepe in una relazione o il preludio della fine?

«La gelosia non mi appartiene e scappo da situazioni che considero patologiche. I rapporti sani si basano solo ed esclusivamente sulla fiducia e sul rispetto. La gelosia, spesso, porta a minacce, tensioni e a risvolti pericolosi».