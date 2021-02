In “Svegliati amore mio” Sabrina Ferilli è una madre coraggio

16 Febbraio 2021 | 9:48 di Solange Savagnone

Ad aprile su Canale 5 arriverà la nuova fiction con Sabrina Ferilli “Svegliati amore mio” (ex “La donna del vento”), scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Girata a Roma e in diversi luoghi del litorale romano, è ambientata in una imprecisata località del centro-sud, nei primi Anni Duemila. Sabrina è Nanà, una donna felice e realizzata la cui vita va in frantumi quando la figlia Sara (Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia e va in coma. Dopo l’iniziale smarrimento, comincia la sua battaglia contro il mostro che secondo lei ha fatto ammalare la figlia: l’acciaieria dove da vent’anni lavora il marito Sandro (Ettore Bassi).

Riuscirà a vincere questa guerra contro l’omertà e a salvare la sua bambina? Nel cast, Francesco Venditti nei panni di un giornalista e Francesco Arca, che interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà.