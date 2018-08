Indovinate i luoghi delle fiction italiane e… buone vacanze da star!

Un’altra vita

Dove imparano ad andare d’accordo la dottoressa Emma e la suocera Elvira?

INDIZI

• Sono passati di qui: Ulisse (in balia della maga Circe), Sandro Pertini (al confino) e Bruno Vespa (che ha una villa in cui trascorre le ferie d’agosto).

• I gamberi rossi di queste acque si possono gustare crudi, al vino arrosto o «abbottonati», cioè ripieni di verdure e uova sode.

• Se vi trovate da queste parti, fate una gita a «la Forcina», che non è l’accessorio per i capelli, ma l’isola delle palme nane: imperdibile.