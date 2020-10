“Io ti cercherò”: trama, cast e personaggi

05 Ottobre 2020 | 10:00 di Paola Toia

Alessandro Gassmann torna su Rai1 come protagonista della serie tv in 4 prime serate “Io ti cercherò”, una coproduzione Rai Fiction – Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, in onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 in prima visione.

Vestirà i panni di Valerio Frediani, ex poliziotto, uomo ostinato e orgoglioso che ha sempre avuto difficoltà a mostrare i suoi veri sentimenti tanto verso le donne che gli sono state accanto, quanto verso Ettore, il figlio che ha perso. Ad affiancarlo e a sostenerlo nelle indagini c’è una sua vecchia fiamma: Sara, interpretata da Maya Sansa, un’affascinante e determinata vicequestore che, da una serie di incongruenze emerse sulla morte di Ettore, si è convinta non si tratti di suicidio. Ricostruire il puzzle e dare risposte convincenti ai tanti interrogativi che si celano dietro al ritrovamento del cadavere del ragazzo sulle rive del Tevere li porterà a toccare con mano una realtà dura, violenta, costellata di depistaggi e alimentata da interessi loschi e criminali.

Prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio (Alessandro Gassmann), ex poliziotto, a ritornare a Roma per affrontare, con il dolore, i fantasmi della vecchia vita che credeva di essersi lasciato alle spalle, insieme al suo carico di errori e di rimorsi. Il caso di Ettore viene velocemente archiviato come suicidio, ma Valerio non ne è convinto. È quasi sul punto di accettare il suo dolore nascondendosi per sempre in un silenzio vuoto e pieno di sofferenza, quando Sara (Maya Sansa), amore del passato ed ex-collega, lo chiama per dirgli che anche lei non crede che Ettore abbia scelto di morire e che le cose non tornano.

Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Ex poliziotto, Valerio è il padre di Ettore. Espulso due anni prima dalla polizia a causa di un’accusa di spaccio – reato che forse non ha commesso, ma per il quale è probabilmente stato incastrato - vive da solo ad Anzio dove lavora come benzinaio. Un giorno riceve la telefonata che cambierà per sempre la sua vita: suo figlio Ettore è morto, apparentemente suicida. Parte immediatamente alla volta di Roma, convinto, malgrado non frequentasse suo figlio da ormai due anni, che non avrebbe mai scelto di uccidersi.

Luigi Fedele è Ettore Frediani Figlio di Valerio, altruista, generoso, pieno di energia e impegnato nel sociale. Viveva in un appartamento al Pigneto e frequentava un centro sociale dove organizzava attività di volontariato. Assieme alla sua ragazza Martina aveva trascorso un periodo a Lampedusa, desideroso di donare il suo entusiasmo alla causa dei migranti, in particolare i minori. Per questi motivi, quando il suo cadavere viene ritrovato sulle rive del Tevere, tutte le persone a lui vicine non credono possibile l’ipotesi del suicidio.

Maya Sansa è Sara Vicequestore, Sara è una collega e amica di Valerio. Sposata con Roberto, dal quale ha avuto due figli, ha sempre avuto un rapporto speciale con Valerio, consolidato dai numerosi momenti trascorsi insieme, sul lavoro o in compagnia delle rispettive famiglie. Le feste e le vacanze trascorse assieme hanno fatto sì che la loro complicità aumentasse, fino a farli innamorare l’uno dell’altra. La relazione finisce e ognuno prosegue per la sua strada, fino al momento in cui i due si incontrano di nuovo per la triste vicenda della morte di Ettore.

Andrea Sartoretti è Gianni Gianni è il fratello di Valerio, anch’egli poliziotto. Il loro è stato ed è un rapporto di sconfinato affetto, ma anche di aspri contrasti. Per Valerio, guardare Gianni è come guardare la versione migliore di se stesso, quella che non è riuscito a essere: lui è stato allontanato dalla polizia e non è riuscito a tenere con sé sua moglie, mentre Gianni ha fatto carriera ed è felicemente sposato. È a casa sua che Valerio si appoggia quando si trasferisce a Roma per portare avanti la sua indagine, dando il via a una convivenza grazie alla quale Gianni sembra aprirsi nei confronti del fratello.

Massimo De Francovich è Armando Armando, ex poliziotto ormai in pensione, ha da sempre una predilezione verso il figlio Gianni, buon poliziotto, uomo e marito responsabile. Armando avrebbe voluto che Valerio fosse come lui, ma purtroppo non è andata così: Valerio è il figlio scapestrato che ha mandato a rotoli il suo matrimonio e si è fatto arrestare ed espellere dalla polizia per spaccio di droga, disonorando la famiglia e le stesse forze dell’ordine.

Cosa succede nel primo episodio? Quando il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna. Valerio è combattuto, non vorrebbe credere all’evidenza dei fatti, ma è sopraffatto dal senso di colpa. È Sara, ex collega con cui ha avuto una relazione molti anni prima, a fargli notare quanto ciò che ha lasciato Ettore non coincida con il profilo di un suicida. Sospetto confermato anche da Martina, fidanzata di Ettore, secondo la quale il ragazzo non si sarebbe mai ucciso. Quando Valerio sembra ormai sul punto di abbandonarsi al dolore, dalle prime testimonianze raccolte sulla morte del figlio emerge qualcosa di poco chiaro.

