Irene Maiorino e Alba Rohrwacher in “Storia della bambina perduta”, ultima stagione di “L’amica geniale”

All’ultimo “stop” della regista Laura Bispuri, alla fine dell’ultima scena dell’ultimo capitolo (il quarto) della serie-evento “L’amica geniale”, sul set è esplosa la commozione. «Eravamo consapevoli che stava terminando qualcosa di importante. Ricordo che il cuore mi batteva forte. E allo “stop” ci siamo abbracciati tutti» racconta Alba Rohrwacher che interpreta Elena, protagonista insieme con Lila (Irene Maiorino). «È stata un’emozione liberatoria, dopo 200 giorni di riprese» dice la regista. «Un tempo infinito: eravamo talmente dentro a questa storia che in fondo saremmo potuti andare avanti ancora a lungo. C’è stata una grande festa, ma accompagnata anche dalla malinconia che c’è sempre quando finiscono esperienze così profonde». Quello di cui parliamo è un progetto che importante lo è davvero. Tratta dai quattro romanzi di Elena Ferrante (il primo, intitolato proprio “L’amica geniale”, è stato definito dal New York Times il libro del secolo), la serie di Hbo e Rai Fiction (prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe) ha avuto un grande successo anche all’estero ed è stata venduta in 162 Paesi.

Dall’11 novembre arriva su Rai1 (in cinque serate) il quarto e ultimo capitolo, che si intitola “Storia della bambina perduta”. La storia dell’amicizia tra Elena Greco e Lila Cerullo, che nelle scorse stagioni abbiamo visto bambine, poi adolescenti e poi ancora donne, giunge all’epilogo. Elena è diventata una scrittrice affermata. Ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino Sarratore (Fabrizio Gifuni), l’uomo di cui è innamorata fin da ragazza, che è di nuovo ricomparso nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, dove si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed è diventata una figura di riferimento nel rione, dove però deve fare i conti con le infiltrazioni camorristiche.

Le attrici che interpretano le due protagoniste, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, hanno preso il testimone da Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che hanno impersonato le due amiche in parte della prima, nella seconda e nella terza stagione. «Io conosco molto bene Margherita Mazzucco: ero lì quando è stata scelta per il ruolo di Elena, la considero quasi mia figlia!» racconta Alba Rohrwacher, che è stata la voce narrante fin dall’inizio della serie. «Ho lavorato con lei nel buio di una sala di doppiaggio per mesi e mesi, cercando di appoggiare la mia voce alla sua recitazione, quindi ricevere il suo testimone in questa ultima stagione è stato bellissimo. Ho cercato di creare una continuità con il modo di parlare, di muoversi del personaggio, ma allo stesso tempo di staccarmi perché Elena è ormai una donna adulta, sempre più indipendente e consapevole, pur con le sue contraddizioni. Di lei mi intenerisce il fatto che per seguire il suo grande amore Nino Sarratore si trova ad affrontare da sola i momenti cruciali della vita».

Irene Maiorino interpreta Lila e racconta come è arrivata a questo ruolo: «Il mio è stato un percorso solitario di studio per la lunga trafila di provini» spiega l’attrice. «Io ero innanzitutto una lettrice dell’opera della Ferrante, a cui ero legata anche da motivi personali. Il primo libro mi è stato regalato da quella che nella vita è la mia “amica geniale”, prima ancora che ci fosse la serie in tv. Sentivo la responsabilità di ereditare il personaggio di Lila da Gaia Girace. La prima volta che noi due ci siamo incontrate è stata nella scena che si vede alla fine della prima puntata: uno scambio di sguardi, senza bisogno di parole. La difficoltà più grande nell’interpretarla è stata per me la sicurezza che Lila ostenta, perché io non ce l’ho. Quello che invece mi intenerisce di lei è nel finale della serie che, ovviamente, non posso svelare. Posso però dire che ci sarà un cambiamento forte e drammatico per Lila».

Lila ed Elena: ecco come le avevamo lasciate

Nel corso della terza stagione, dal titolo “Storia di chi fugge e di chi resta”, grazie al successo del suo primo libro Elena diventa una scrittrice di professione. Sposa Pietro Airota, ma combatte il ruolo di moglie “tradizionale” che Pietro le vuole imporre. Lila è operaia in una fabbrica di salumi, dove lavora in condizioni disumane. Ma, intraprendente come sempre, di notte studia informatica per cambiare la sua vita.