“L’Ispettore Coliandro 8”, trame e cast delle nuove puntate

Sono quattro gli episodi della nuova stagione de "L’ispettore Coliandro", in onda su Rai2 dal 22 settembre. A tre anni dall’ultima stagione, torna finalmente la serie sul personaggio creato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da Giampaolo Morelli, ormai un tutt’uno con l’Ispettore. Lo stesso Morelli ha infatti raccontato a Sorrisi che ormai sente una sorta di «dovere morale» nel riportare “L’Ispettore Coliandro” in televisione, ed è stato di parola.

"Il fantasma", "Intrigo maltese", "Il tesoro nascosto", "Kabir Bedi" sono i titoli dei nuovi quattro episodi (già disponibili in streaming su RaiPlay) che compongono l’ottava stagione della serie: l’Ispettore è alle prese con nuovi casi e… nuove fascinose donne che gli fanno perdere la testa. Alla regia ritroviamo ancora i Manetti Bros, ovvero Marco ed Antonio Manetti, dietro la macchina da presa della fiction fin dalla prima stagione. I due registi, che per il cinema hanno firmato film come "Ammore e malavita" – per cui hanno vinto un David di Donatello – e "Diabolik", in uscita il 16 dicembre, hanno diretto anche due stagioni del revival del Commissario Rex, ma è "L’Ispettore Coliandro" la loro punta di diamante per la televisione. Due episodi di questa nuova stagione, tuttavia, sono diretti da Milena Cocozza.

Il cast

Giampaolo Morelli torna nelle vesti dell’Ispettore Coliandro, in servizio alla questura di Bologna. Il cast dei nuovi episodi è composto da interpreti e personaggi note dalle precedenti stagioni: Veronika Logan (il sostituto procuratore Longhi), Paolo Sassanelli (Ispettore Gamberini), Alessandro Rossi (Commissario De Zan), Massimiliano Bruno (Ispettore Borromini), Caterina Silva (Ispettore Bertaccini), Luisella Notari (Vicedirigente Paffoni) e Benedetta Cimatti (Sovrintendente Buffarini).

Punto debole di Coliandro, come sempre, le donne: anche in questa stagione le Coliandro girls faranno girare la testa all’Ispettore. Nei nuovi episodi ci saranno Sabrina Impacciatore (Thea in "Intrigo Maltese"), Chiara Martegiani, Nicoletta Romanoff (Francesca ne "Il tesoro nascosto") ed Elena Sotgiu (Jamila in "Kabir Bedi").

Le trame delle puntate

"Il fantasma"

Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza riuscirci. Insieme ad Aurora, la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle proprie personali indagini che lo porteranno a scoprire la verità del mandante: un superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come “Il Fantasma”.

"Intrigo maltese"

Coliandro si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze che permette di aggirare le sanzioni e favorire il mercato nero. Braccata da due probabili killer new age e vegani, l’inedita coppia di investigatori riesce a uscire illesa dai vari pericoli e a sgominare i colpevoli, anche grazie all’aiuto del Cinno, hacker informatico e vecchia conoscenza di Coliandro.

"Il tesoro nascosto"

Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma sua sorella, l’algida Francesca, non è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna si rivolge a Coliandro che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata. L’ispettore scoprirà che i sospetti della ragazza erano fondati e che il fratello è stato vittima di un regolamento di conti con un misterioso mercante.

"Kabir Bedi"

Su richiesta dell’amico Amid, Coliandro indaga sulla nipote Jamila, una giovane pakistana appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. Nulla è però come sembra: la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno allora a collaborare, smascherando anche il doppiogioco di un agente dell’antiterrorismo.