Julia de Nunez interpreta Brigitte in “Bardot”

Julia De Nunez è Brigitte. Qui con Mikaël Mittelstadt che interpreta il cantante e attore Gilbert Bécaud







A interpretare la giovane Bardot nella serie di Canale 5 è l’attrice esordiente Julia de Nunez.

Julia, chi è la sua Bardot?

«Una donna libera, all’avanguardia, che è riuscita a emanciparsi nonostante i molti vincoli che la sua epoca aveva e imponeva».

Questo è il suo primo ruolo importante?

«Non avevo mai fatto niente al cinema o alla televisione. Avevo frequentato un’accademia di teatro e lì ho fatto alcune esperienze. Questa è stata la mia prima audizione in assoluto».

Come si è preparata?

«La prima cosa è stata frequentare dei corsi di danza. Ho studiato flamenco e mi è servito tantissimo per familiarizzare con i movimenti del corpo. Non dovevo fare un’imitazione di Brigitte Bardot, sarebbe stato impossibile, ma dare la mia visione, la mia interpretazione del personaggio. Quello che mi si chiedeva era di immaginare le emozioni di una ragazza nel compiere certe scelte in quegli anni».

L’ha conosciuta di persona?

«No, non ho avuto alcun contatto. Ma la regista e sceneggiatrice Danièle Thompson le aveva scritto per informarla dell’intenzione di sviluppare questo progetto chiedendole il consenso, che lei ha dato ribadendo che non voleva essere coinvolta. Scelta che rispetto. La mia intenzione è di scriverle, prima o poi».

Per dirle cosa?

«Per ringraziarla. Ma è una cosa tra noi...».