“Kostas”, Stefano Fresi è un commissario in Grecia

Dal 12 settembre è in onda in una nuova serie su Rai1 dove interpreta il burbero poliziotto della sezione Omicidi di Atene Barbara Mosconi







Stefano Fresi, romano, attore, regista, musicista, cantante, autore di colonne sonore e jingle. Manca qualcosa all’appello?

«E non sapete come cucino!».

Piatto forte?

«Beh, faccio uno spaghetto alle vongole molto importante».

Intanto dal 12 settembre fa il protagonista di “Kostas”, la nuova serie tv su Rai1.

«Già sono agitato per questa cosa, non rimarchiamolo…».

Agitato?

«È il mio primo ruolo da protagonista importante per la Rai. Sono contentissimo ed emozionato, ma anche preoccupato, è pur sempre un debutto. Di serie “crime” ce ne sono tante, speriamo che il pubblico apprezzi».

Kostas Charitos, il suo personaggio, è a capo della sezione Omicidi della Polizia di Atene. Anche in Grecia non stanno tranquilli.

«Non si muore solo al “BarLume” o dalla “Signora in giallo” Jessica Fletcher, ma ci sono omicidi ovunque, il mondo è pieno di delinquenti».

Un poliziesco ambientato ad Atene intanto è una novità per la nostra tv.

«Questa è una serie italiana che si svolge in Grecia, del resto gli americani si sono occupati del delitto Gucci... Della Grecia si conosce il Partenone o il mare di Santorini e Mykonos, noi volevamo dare un’altra immagine».

Prima di questa serie lei cosa conosceva, a parte il teatro, lo yogurt e il sirtaki?

«Io sono di formazione classica, al liceo ho studiato il greco antico, la Grecia dei filosofi e dei lirici, che amavo molto, poi da grande ho seguito le vicende della crisi economica. Certo, viverci è un’altra cosa. Siamo stati lì tre mesi e la nostra troupe per metà era composta da greci».

Kostas è uscito dalla penna dello scrittore Petros Markaris, che lo descrive così: «Ha un brutto carattere».

«Sì, ma con delle riserve. Kostas agisce d’istinto e può risultare antipatico, è burbero, non sopporta l’inadempienza delle persone con cui lavora, starci accanto non è facile. Ma a sua discolpa c’è che è senza filtri: parla al delinquentello e al ministro con la stessa foga».

È stato definito un “Montalbano ateniese” o il “fratello greco del commissario Maigret”.

«Mi piace pensare che dalla penna di ogni scrittore nasca un personaggio originale. Qui, come per Montalbano, la serie è prodotta da Palomar e il protagonista è un commissario: a questo punto ci auguriamo lo stesso successo! Del resto fu proprio Andrea Camilleri a presentare lo scrittore Markaris al produttore Carlo Degli Esposti».

E con lei ci sono somiglianze?

«Kostas è molto distante da me, non sono burbero, sono un grandissimo diplomatico, quando dico le cose evito di fare figuracce. E ho un rapporto più tranquillo con mia moglie, che nella serie è interpretata da Francesca Inaudi, e certo non risolviamo i problemi con cene a base di pomodori ripieni».

Si considera un lettore appassionato o tiepido di gialli?

«In generale sono un lettore appassionato. Il giallo e il “crime” mi piacciono moltissimo, mi hanno persino proposto di registrare 40 audiolibri sul commissario Maigret di Georges Simenon. Immagino che ora mi faranno fare anche quelli di Markaris!».

Dal momento che pronuncia alla perfezione i nomi greci...

«Il problema erano gli accenti! Quando abbiamo rifatto il doppiaggio la fatica è stata rimettere tutti gli accenti al posto giusto».

Tra le manie del suo Kostas c’è anche quella di cercare il significato delle parole nei dizionari.

«Forse lo fa per colmare le sue lacune, o perché qualunque altra storia potrebbe distrarlo dal caso da risolvere. Tra l’altro, il primo giorno delle riprese la regista Milena Cocozza mi ha regalato un dizionario etimologico.Ogni tanto lo apro a caso, leggo la prima parola che trovo e c’è sempre uno spunto che dà un senso alla giornata».

Le parole, facendo l’attore e l’autore, come l’affascinano?

«Mi commuovono, perché noi italiani abbiamo il privilegio di una lingua stratificata nei secoli, piena di ceppi diversi, con dentro tanti significati. Solo per definire le sfumature del bello ci sono almeno 45 parole. Io mi innamoro delle persone che hanno un lessico esteso e forbito».

Una parola che ultimamente l’ha incuriosita?

«La parola “antifascismo”, la sento pronunciare troppo poco».

Intanto lo scorso luglio ha compiuto 50 anni.

«Il 16 luglio, il giorno in cui ho compiuto 50 anni, sono stato prima dal dentista e poi dall’otorino, e questo racconta tutto. È cominciato il declino».

Davvero?

«Ma no! Mi sento molto bene, sto attraversando un periodo felice della mia vita».

Markaris ha scritto ben 18 libri su Kostas: è pronto a tornare sul set?

«E continua a scrivere! Spero di fare ancora parecchi episodi, intanto vediamo gli spettatori come risponderanno a questi primi quattro. Secondo me li incuriosirà una Grecia diversa, ha un colore esotico, non fosse altro che per i nomi: Satiropolos, Thanasis, Angelopoulos...».