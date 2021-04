“La compagnia del cigno 2”: trama, cast e personaggi

Insegna violino e dirige l’orchestra del Conservatorio. Soprannominato dai ragazzi “il bastardo” per via dei suoi metodi duri, è un Maestro dal carattere rigido e intransigente, ma che ha sempre lavorato per il bene dei suoi allievi. È grazie a lui che è nata la Compagnia del cigno. È una guida per i ragazzi e la sua missione è cercare di spronarli a dare il meglio, sia come persone sia come musicisti. È sposato con Irene, una collega docente di pianoforte. I due hanno avuto un periodo molto difficile dopo la scomparsa prematura della loro figlia, ma con il tempo e la forza dell’amore sono riusciti a superare la crisi. Oggi hanno due gemelli, Carolina e Andrea, e sono una coppia felice. L’equilibrio e l’armonia di Luca vengono messi in discussione dall’arrivo del Maestro Teoma Kayà, suo vecchio amico e collega. Tra i due c’è un passato non risolto e la gelosia di Kayà per Marioni minerà profondamente tutte le sue certezze.