“La fuggitiva”: trama, cast e personaggi

L’action-thriller al femminile con Vittoria Puccini al via da lunedì 5 aprile su Rai1 Cecilia Uzzo







C’è tanta adrenalina ne "La fuggitiva", la miniserie crime con Vittoria Puccini, in onda su Rai1 da lunedì 5 aprile. Si tratta di un action-thriller al femminile che vede protagonista l’attrice nei panni di Arianna, un’eroina in fuga, con un passato misterioso alle spalle e un figlio da tutelare, nonostante sia latitante perché accusata dell’omicidio del marito.

Coprodotta da Rai Fiction - Compagnia Leone Cinematografica, è diretta da Carlo Carlei che firma anche soggetto e sceneggiatura insieme a Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini.

La protagonista Vittoria Puccini è affiancata da Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli dell’irreprensibile poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti. Nel cast, anche Daniela Morozzi nei panni di Suor Donata, il piccolo Giovannino Esposito nel ruolo di Simone e Maurizio Marchetti che interpreta Feola, il padre adottivo di Arianna.

"La fuggitiva" va in onda su Rai1 da lunedì 5 aprile per quattro prime serate. I primi due episodi da 50’ sono disponibili in anteprima su RaiPlay dal 3 aprile.

La trama

La vita di Arianna viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, viene ucciso. Prove in apparenza schiaccianti trovate vicino al luogo del delitto portano la polizia a incriminarla. Contemporaneamente una donna si presenta in commissariato, affermando di essere stata l’amante di Fabrizio. Il movente è dunque la gelosia? Quello che nessuno si aspetta è che, pochi istanti prima dell’arresto, Arianna riesca a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Come è possibile che una madre di famiglia, apparentemente irreprensibile e innocua, sia stata capace non solo di macchiarsi di un tale crimine, ma anche di sparire e seminare la polizia, con abilità quasi militare?

Le risposte si celano nel misterioso e tragico passato della donna: trent’anni prima la sua famiglia era stata sterminata durante una rapina nella villa in cui viveva. Già allora di lei si erano perse le tracce per molto tempo, era ricomparsa dieci anni dopo, insieme a un gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia. Accolta in una casa-famiglia da una suora laica, suor Donata, Arianna, profondamente traumatizzata, aveva rivelato la sua vera identità solo dopo mesi. Il migliore amico e socio di suo padre, l’avvocato e ora senatore Feola, l'aveva allora adottata, commosso per averla ritrovata.

Cosa ne è stato di Arianna in quei dieci anni di buio? È la domanda che si fa Marcello, giornalista di cronaca locale, determinato per vocazione professionale a cercare sempre e comunque la verità. Perché – si domanda in un articolo – è stata incriminata così in fretta dagli inquirenti? Il suo tono dubbioso, così diverso da tutti gli altri, è il motivo per cui la fuggitiva si presenta un giorno alla sua porta: lei è innocente ed è vittima di un complotto. E lui deve aiutarla. È l’inizio di un’avventura al cardiopalma: da un lato la fuga dalla polizia; dall’altro l’indagine per scoprire chi ha davvero ucciso Fabrizio.

Il cast e i personaggi Credit: © Rai Vittoria Puccini è Arianna Comani Tranquilla moglie e madre di famiglia, sposata con l’assessore all’urbanistica Fabrizio Comani, in realtà è una donna forte e dal passato complicato. Quando lui viene brutalmente ucciso è accusata dell'omicidio, ma riesce a far perdere le proprie tracce pochi istanti prima dell’arresto. Durante la fuga lotta per scoprire la verità sulla morte del marito, forte anche di un addestramento paramilitare ricevuto nel suo misterioso passato. Eugenio Mastrandrea è Marcello Favini Giornalista e blogger tutto d’un pezzo, mal sopporta la vita da semplice redattore di un quotidiano locale. È il primo a mettere in dubbio la colpevolezza di Arianna e a intuire che la donna è stata incastrata. Sarà proprio lei a chiedergli aiuto. Decide allora di unirsi a lei, diventando anche lui, di fatto, un fuggitivo. Tra i due nasce una complicità che sfocerà in qualcosa di più. Sergio Romano è il Commissario Berti Poliziotto di lungo corso dalla reputazione integerrima, la sua vita privata è funestata dalla grave malattia dell’amatissima moglie. È il mentore di Michela, alla quale affida il caso Comani, salvo poi sollevarla dall’incarico quando la sua pupilla inizia a indagare più a fondo, tenendolo all’oscuro di alcune ricerche. Pina Turco è Michela Caprioli Poliziotta irreprensibile con un passato doloroso alle spalle, è sulle tracce di Arianna fin dall’inizio. Nel corso dell’indagine, però, si convince che dietro all’omicidio di Fabrizio Comani si celi un vero e proprio complotto, i cui artefici si nascondono molto più vicino di quello che pensa.