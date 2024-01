“La lunga notte”, così poche ore bastarono a cambiare la nostra Storia

Su Rai1 arriva una serie che ricostruisce la caduta di Benito Mussolini tra il 24 e il 25 luglio del 1943. Ecco che cosa successe Enrico Casarini







Ventinove persone. Al centro c’è Benito Mussolini. È il Gran Consiglio del Fascismo. Si riunisce nel pomeriggio di sabato 24 luglio 1943. L’Italia entra nella Sala del Pappagallo di Palazzo Venezia, a Roma, con un Duce. Ne esce una decina di ore dopo con un Mussolini “sfiduciato” dai suoi fedelissimi. La fine del Ventennio fascista arriva così, in poche ore e con un voto. Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio Rai1 ci riporterà a quegli eventi con la serie “La lunga notte - La caduta del Duce”. Seguiremo i giorni convulsi di un Paese stremato dalla guerra, dove tante forze cercavano una via d’uscita da un disastro sempre più grande. Gli Alleati erano già sbarcati in Sicilia e Roma aveva subìto il primo bombardamento.

Nel cuore del racconto c’è Dino Grandi, interpretato da Alessio Boni. Storico gerarca fascista, fu l’uomo che preparò l’ordine del giorno vincente al Consiglio, una mozione che ridava al Re la guida militare dell’Italia. E spegneva il potere di Mussolini, qui interpretato da Duccio Camerini. È una pagina di storia cruciale, che spesso si liquida in poche parole. Abbiamo pensato di “fare il punto” per non perderne neanche una sfumatura.

Il protagonista

Per dire: chi era quell’uomo così abile da far cadere un leader onnipotente? «Dino Grandi era un mussoliniano convinto» spiega Paolo Nello, professore di Storia contemporanea all’Università di Pisa e autore di diversi libri su di lui (compresa l’ampia biografia “Dino Grandi”; Il Mulino, 2003). «Filobritannico, critico sull’alleanza con i tedeschi e, all’inizio, sull’ingresso in guerra, Grandi rimase scioccato dall’esperienza sul fronte greco: l’impreparazione militare italiana gli parve persino peggiore di quanto creduto. Quando gli fu chiaro che la guerra era definitivamente perduta, si convinse della necessità di agire. Ma come?».

Il luogo

Il Gran Consiglio, operativo dal 1923 come organo supremo del Partito Nazionale Fascista, nel 1928 viene trasformato in organo dello Stato. Ha compiti e poteri enormi. Però è nelle mani di Mussolini, unico a poterlo convocare, cosa che avviene sempre più raramente: prima del luglio 1943 s’era riunito nel dicembre del 1939...

«Grandi cerca di convincere Vittorio Emanuele III a intervenire per porre rimedio al disastro, ma il Re gli dice che potrebbe farlo solo a fronte di un appiglio costituzionale, fornitogli da una delle due Camere, o almeno dal Gran Consiglio. Un gruppo di gerarchi toglie a Grandi le castagne dal fuoco: chiedono a Mussolini di riunire il Gran Consiglio e il Duce, un po’ a sorpresa, accetta».

Tre equivoci decisivi

Mussolini sa che la situazione è tesa: nel Gran Consiglio vede l’occasione per “serrare le file”. Quando però il segretario del partito, Carlo Scorza, propone un ordine del giorno tutto Asse e guerra a oltranza, che metterebbe il Duce in difficoltà con il Re, Mussolini propone di far votare prima quello di Grandi (che aveva già letto). Sorpresa: viene approvato con 19 voti a favore, 7 contro e un’astensione (Mussolini non vota). Quando il 25 luglio Mussolini porta il risultato al Re, è “in trappola”: «Il Duce sosteneva che il voto del Gran Consiglio fosse “consultivo”, un parere: puntava a un “rimpasto” in cui sarebbe rimasto capo del Governo... E invece quel voto costrinse il Re ad agire e a non confermare Mussolini». Dopo il 25 luglio non tutto filò liscio tra Vittorio Emanuele III e il nuovo capo del Governo, Badoglio. Il Duce era agli arresti per la sua incolumità personale, sosteneva il Re: temeva che Badoglio fosse tentato di eliminarlo. Né piaceva al sovrano l’attitudine a “processare” gli uomini del regime, temendo che finisse sotto processo anche la monarchia.

Dino Grandi non approvò la detenzione di Mussolini, «ma la più grande delusione la patì subito dopo il 25 luglio» conclude il professor Nello. «Il Re non menzionò mai il suo ruolo, come se l’iniziativa fosse stata solo della Corona. Grandi fu sì inviato in seguito nel neutrale Portogallo sotto falso nome e con l’incarico di sondare a titolo personale i britannici. Ma non ottenne nulla».

Alessio Boni racconta il “suo” Dino Grandi: «Di certo non la penso come lui, ma fu un uomo molto coraggioso»

Dino Grandi fu giornalista, ufficiale degli alpini, avvocato, parlamentare, ministro degli Esteri, ambasciatore, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni... E infine è l’uomo che scrisse l’ordine del giorno che al Gran Consiglio del 24 luglio 1943 invitava il Governo (Benito Mussolini, in sostanza) a “pregare” il Re di assumere “l’effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare, dell’aria” e la “suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono”.

Questo personaggio così complesso è il cuore della serie “La lunga notte - La caduta del Duce” e ha il volto di Alessio Boni, con cui Sorrisi ha parlato. «Lavorare su questo evento storico mi ha colpito molto. È una serie che farei vedere ai miei figli (Lorenzo e Riccardo, che ora hanno 3 e 2 anni, ndr) per far capire loro di più il Fascismo. Capirebbero gli errori madornali che sono stati fatti: si apprende anche dagli esempi negativi» dice.

Chi era Dino Grandi, secondo lei?

«Grandi è stato un fascista e lo è stato fino alla morte, nel 1988. Interpretare una persona così non vuol dire avallarne il pensiero, ci mancherebbe, ma in ogni caso fu coraggioso. Capì che il Fascismo non funzionava più e il suo ordine del giorno creò la prima incrinatura nel regime».

Per calarsi nel ruolo di un personaggio storico, si punta più sull’imitazione o sull’interpretazione personale?

«Su nessuna delle due. C’è, piuttosto, una sorta di rievocazione che si basa sulla biografia e sul lavoro degli sceneggiatori, con l’aiuto di tutto ciò che ti circonda sul set, dai costumi ai tagli di capelli...La cosa più difficile è sposare il pensiero della persona. Eppure lo devi fare. La macchina da presa fa la radiografia dei tuoi sentimenti e si vede se non credi in quel che dici. E allora bisogna crederci fino in fondo e, finite le riprese, sono problemi tuoi se devi andare in analisi per uscire dal personaggio».

Quando ha visto che “l’eroe” di questa serie era comunque un fascista, non ha avuto qualche perplessità?

«Il pubblico viene a contatto solo con ciò a cui ho detto “sì”, e non sa a che cosa ho detto di no. In questo caso prima di accettare il ruolo ho parlato molto con il regista Giacomo Campiotti, con la produzione, con gli sceneggiatori Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, e ho detto subito: “Guai a farlo diventare un eroe positivo!”. Ma quando entri con la lente d’ingrandimento “in casa” di Grandi, come abbiamo fatto noi, è inevitabile che ci sia una sorta di umanizzazione della sua figura».

Che effetto le ha fatto trovarsi di fronte a Benito Mussolini, sia pure “incarnato” in Duccio Camerini?

«Mi sono sentito portato dentro la Storia, in una follia totale che però è importante conoscere, e anche appassionatamente: se domani mi proponessero di interpretare Stalin o Hitler, di certo avrei un rigurgito, ma dovrei amarli per interpretarli».