“La lunga notte – La caduta del Duce”: le trame di tutti gli episodi

Cosa succede nella nuova fiction in onda il 29, il 30 e il 31 gennaio con Alessio Boni e Duccio Camerini Alessandro Alicandri







Inizia il 29 gennaio la nuova fiction su Rai1 "La lunga notte - La caduta del Duce" che rievoca uno dei fatti più importanti del XX secolo: il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. La votazione proposta da Dino Grandi (interpretato da Alessio Boni) esautora dal potere Benito Mussolini (Duccio Camerini). Ecco le trame dei sei episodi divisi in tre puntate in onda il 29, il 30 e il 31 gennaio.

Le trame dei sei episodi

Primo episodio - In onda il 29 gennaio

Sconvolto per l'uccisione di un amico e deluso per l'andamento della guerra, Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci, ordisce un piano per destituire il Duce. Ma serve l'aiuto del re.

Secondo episodio - In onda il 29 gennaio

Mentre gli Alleati bombardano Gela e la principessa Maria Josè tenta di avviare contatti con gli inglesi, Mussolini chiede che Grandi venga arrestato e punito in maniera esemplare.

Terzo episodio - In onda il 30 gennaio

Deluso dall'incontro col re, Dino si rivolge al principe Umberto. In una Roma bombardata, spinto dal Führer, Mussolini cerca di scovare i suoi traditori con l'intento di farli fuori.

Quarto episodio - In onda il 30 gennaio

Il re non approva il piano del principe Umberto mentre Grandi cerca di accordarsi con Galeazzo Ciano. Claretta Petacci, venuta a conoscenza del piano, cerca di mettere in guardia Mussolini.

Quinto episodio - In onda il 31 gennaio

Mentre Claretta Petacci tenta il suicidio, il Duce viene ricevuto dal re. Per Mussolini diventa sempre più importante stanare i traditori e Grandi decide di giocare a carte scoperte.



Sesto episodio -- In onda il 31 gennaio

Convocato il Gran Consiglio il Duce va in minoranza grazie al voto di Ciano e quando si presenta dal re viene arrestato. Roma festeggia la caduta del dittatore ma la guerra non è finita.