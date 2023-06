“La ragazza e l’ufficiale”: trama, cast e location

Su Canale 5 la nuova serie turca ambientata nella Russia dei primi del 900 Simona De Gregorio







Se siete fan delle fiction in costume, non potete perdere l’appuntamento con la nuova serie turca "La ragazza e l’ufficiale", al via su Canale 5 venerdì 9 giugno.

Trama

Ambientata durante la Prima guerra mondiale, ha per protagonista il luogotenente Kurt Seyt. A un ballo conosce Sura, figlia di una nobile famiglia russa, e tra loro è amore a prima vista. Ma durante una battaglia, il giovane viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione bolscevica. In quanto soldato dell’esercito zarista, né lui né Sura sono al sicuro. Così, contro il volere delle rispettive famiglie, intraprendono un rischioso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate per cercare rifugio a Istanbul. Ma il loro amore sarà messo a dura prova...

Cast

Nei panni di Sura troviamo la giovane attrice e cantante Farah Zeynep Abdullah. Mentre il ruolo di Kurt è affidato a Kivanc Tatlitug, già noto al pubblico italiano per il personaggio di Cesur in "Brave and the Beautiful". Ma l’attore deve il successo proprio a "La ragazza e l’ufficiale", che è precedente. Tanto che Kivanc ha chiamato Kurt Efe il figlio avuto lo scorso anno dalla moglie, la stilista Basak Dizer. E la soap ha portato fortuna anche a Demet Ozdemir, che qui troviamo nei panni di Alya, una giovane donna russa di nobili origini che lavora come lavandaia a Istanbul, dopo essere fuggita dalla rivoluzione in Russia. Proprio questo ruolo, infatti, le ha aperto le porte del successo, diventando la protagonista di "DayDreamer - Le ali del sogno", la fortunata soap di Canale 5 dove interpretava Sanem e recitava accanto al popolare Can Yaman.

Tratta da una storia vera

La serie è tratta da una storia vera raccontata dalla scrittrice turca Nermin Bezmen, nipote del vero Kurt Seyt, nei romanzi "Kurt Seyt & Shura" e "Kurt Seyt & Murka". «Ho collaborato con gli sceneggiatori, fornendo dettagli essenziali sulla psicologia dei personaggi e aspetti non contenuti nei libri. Ho anche mostrato loro foto, lettere e cimeli» ha rivelato. «Quando mi hanno detto che Kivanc avrebbe interpretato mio nonno, ero felicissima. E vedendolo sul set con la sua uniforme e il viso bruciato dal gelo, ho pianto dall’emozione».

Le location

Le riprese si sono svolte tra Turchia, Russia e Ucraina. In particolare, sono iniziate nelle montagne di Kartepe, in Turchia, per poi proseguire a San Pietroburgo. Qui compare nella serie la splendida Piazza del Palazzo. Alcune scene sono state girate sul fiume Neva, che attraversa la città, a -27 gradi, su un’imbarcazione con una troupe di 200 persone. Tra le location più spettacolari c’è anche quella dove si svolge il ballo in cui scatta la scintilla tra Kurt e Sura. Si tratta dello storico teatro Aleksandrinskij. Per le scene del ballo sono state coinvolte 150 comparse, 11 ballerini, tre coreografi e un’orchestra di 34 membri.