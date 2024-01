“La Storia”: il drammatico racconto della famiglia Ramundo

Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastandrea dall’8 gennaio in prima visione su Rai1 Carola Piluso







Il passato porta con se delle conseguenze piccole o grandi. Nella fiction “La Storia” (tratto dal romanzo omonimo di Elsa Morante) determinate scelte e azioni non possono e non devono essere dimenticate. Il peso di tutte queste conseguenze è sulle spalle della protagonista Ida Ramundo (interpretata da Jasmine Trinca) che deve nascondere le sue origini ebraiche e cresce da sola due figli durante la seconda guerra mondiale: Useppe (Mattia Basciani), nato a seguito di uno stupro da parte di un soldato tedesco e il primogenito Nino (Francesco Zenga) cresciuto con il mito del fascismo e che lotta per dare una vita migliore a sé stesso, a sua madre e al suo fratellino.

“La Storia”, in onda in prima serata su Rai1 dall’8 gennaio in quattro serate, racconta non solo una Roma distrutta dalle bombe e le sfortunate vicissitudini della vedova Mancuso (Ida) ma porta sul piccolo schermo gli orrori della seconda guerra mondiale. Ida perde tutto persino la casa ma al tempo stesso si trasforma in leonessa per proteggere la sua famiglia. «Lei è una donna che ha una grandissima forza vitale nonostante la guerra. I costumi sono stati la mia armatura, il vestito rosso che indosso durante la scena del bombardamento di San Lorenzo spicca tantissimo ed è il simbolo del nostro racconto» rivela Trinca. La regista Francesca Archibugi è un’artigiana che ricostruisce minuziosamente il set storico e mette in luce la vitalità dentro la tragedia. La Serie (prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction) è una testimonianza di fratellanza, di maternità e di dignità, è un invito a non arrendersi mai.

I personaggi sono forti e determinati nelle loro convinzioni in grado di evolvere e maturare come nel caso di Nino. «Nino è molto legato al fratello, nella prima fase è carico dell’euforia fascista senza conoscerne il significato ma poi cambia, diventa partigiano e poi cambia ancora entrando nel contrabbando» afferma Francesco Zenga. Proprio nella Resistenza antifascista Nino incontra Elio Germano nei panni del marmista e combattente Eppetondo: «Lui è un puro, uno sfollato che non si separa mai dai suoi “occhiali rattoppati” e decide di dedicare la sua vita alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo» sottolinea l’attore.

Nel cast anche Valerio Mastandrea nel ruolo dell’oste Remo e Asia Argento che con il personaggio della prostituta Santina porta un tocco di allegria. «Io sono la “fettona” come dice la Morante. Sono sdentata, ho passato quattro ore al trucco per poter coprire tutti i miei tatuaggi ed entrare nei panni di questa donna. È anche una cartomante e legge le carte a queste persone sfortunate e miserabili come lei» spiega l’attrice. “La Storia” non ha solo la S maiuscola ma anche i suoi Protagonisti che ci guidano in un viaggio fatto di stupore, divertimento, orrore e disperazione.