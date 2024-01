“La storia”, una madre coi figli nella Roma nazista

Jasmine Trinca è la protagonista della serie-evento di Rai1 tratta dal romanzo di Elsa Morante e ambientata durante la Seconda guerra mondiale Simona De Gregorio







Da uno dei romanzi più importanti del Novecento, firmato da Elsa Morante, è tratta la serie “La Storia”, che vedremo su Rai1 dall’8 gennaio. Ambientata a Roma durante la Seconda guerra mondiale, vede protagonista Ida Ramundo (interpretata da Jasmine Trinca), una maestra elementare di origini ebraiche e madre dell’adolescente Nino (Francesco Zegna). Violentata da un soldato tedesco, resta incinta di un altro bambino, che verrà soprannominato Useppe (Christian Liberati/Mattia Basciani). L’esistenza della donna e dei suoi figli viene scossa dagli eventi del conflitto: tra l’occupazione nazista, le retate e i bombardamenti, i tre cercheranno di battersi per la loro stessa sopravvivenza. «La sfida più grande è stata quella di mostrare come le persone semplici possano fare la Storia senza compiere nulla di straordinario» racconta la protagonista Jasmine Trinca. «Ida non è un personaggio femminile dotato di qualche potere: resiste agli orrori della guerra in modo passivo, anche se occasionalmente mostra una forza incredibile. In lei convivono l’animaletto e l’animalesco».

Conosceva il romanzo?

«È il mio romanzo del cuore, il primo che ho letto e a cui sono molto legata perché ha tanti punti in comune con la mia vita».

Cosa intende?

«Sono cresciuta nel quartiere del Testaccio, a Roma, dove è ambientato, e ricordo che si respirava la leggenda legata al romanzo della Morante. E anche per questo ho sentito doveroso trattare con la dovuta riverenza questa grande scrittrice».

E ha chiamato Elsa sua figlia proprio in onore della Morante?

«Sì, verissimo. Come ho detto sono molto legata a questa figura. La Morante abitava di fronte al palazzo dove stavamo io e mia madre. E, tra l’altro, proprio in quel palazzo in cui ho vissuto è stata girata la serie. Quindi mi sono sentita a casa».

C’è stato un momento difficile sul set?

«Girare la scena dello stupro è stato drammatico, così come quella del bombardamento del 1943 nel quartiere di San Lorenzo. Ma tutta la narrazione è seminata da scene forti».

Si ritiene una tosta?

«La mia forza è scaturita dalla mia fragilità. Ho una sensibilità spiccata, ancora arrossisco spesso, ma sono anche una che non ha paura di dire ciò che pensa».

Nei panni di Ida come si è trovata?

«Confesso che è un ruolo a cui non avrei mai potuto rinunciare. Ed è una cosa che dico di rado, perché mi suona sempre presuntuoso. Ida si porta il peso della Storia sulle spalle, le sue origini, il senso di colpa, il terrore... ma ha il coraggio di reagire alle tragedie con un istinto molto forte. E a me piace interpretare le madri coraggio, che vivono nella disgrazia e diventano eroine».

E lei che tipo di mamma è?

«Io vado da un analista che mi ha dato una mano ad affrontare la maternità. Penso di essere una mamma buona e cerco di fare il mio ruolo pur lasciando che Elsa segua la sua strada. Con lei sono ferrea su alcuni principi: per esempio, le ho detto che non si deve mai rinunciare a se stessi e alla propria libertà».

Il cast è formato prevalentemente da uomini. Ma la regista è una donna. Come è stato lavorare con Francesca Archibugi?

«Ci siamo trovate subito in sintonia. Francesca aveva il totale controllo del set e una grande capacità di gestire tutti i piani del racconto. Io da regista ho solo diretto il corto “Marcel”, ma da allora il mio modo di stare in scena è cambiato. Ho una maggiore consapevolezza».

Anche Paola Cortellesi di recente ha debuttato da regista con “C’è ancora domani”, un grande successo, ambientato subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale…

«Paola è come una sorella, ha un’intelligenza e un’ironia uniche. Oltretutto stavamo girando contemporaneamente, lei il film e io la serie, nello stesso quartiere. Era divertente vederci vestite in abiti simili anche se lei è un po’ più “bona” di me (ride)!».

Questa è la sua prima serie tv dopo tanto cinema. Cosa la intriga della serialità?

«Credo sia una forma di narrazione molto contemporanea ed efficace. Poi, in realtà, ho recitato in “La meglio gioventù”, che in partenza doveva essere una serie. E mi vedrete presto in altre due: “Supersex” con Alessandro Borghi, sulla vita di Rocco Siffredi, e “L’arte della gioia” diretta dalla mia amica Valeria Golino».

In tv il successo è determinato dagli ascolti. La cosa la spaventa?

«Mi mette un po’ d’ansia perché è stato un lavoro profondissimo e vorrei che raggiungesse più spettatori possibili».