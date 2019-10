“La strada di casa 2”: trama, cast e personaggi

22 Ottobre 2019 | 16:31 di Paola Toia

Torna in prima serata su Rai1 una delle fiction più seguite e amate dal pubblico: martedì 17 settembre comincia la seconda stagione di “La strada di casa”, avvincente noir che vede ancora una volta protagonista Alessio Boni nei panni di Fausto Morra.

Stavolta le vicende sono ambientate nella tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino. Nelle prime inquadrature Morra è immobile davanti a un corpo esanime, circondato dagli agenti della scientifica coordinati dal commissario Leonardi. Ma cosa è successo? E perché? Tutto ha inizio molto tempo prima. I tre anni di prigione hanno cambiato molte cose in lui, dentro e fuori. Anche la sua famiglia ha accusato il colpo, ma dopo il suo ritorno a casa la serenità sembrava proprio a portata di mano. Per i Morra, però, niente è scontato.

Nel cast ci sono anche: Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia Zanella, Simone Gandolfo, Tatjana Nardone, Giuseppe Spata, Luca Scapparone, Marco Zangardi, Marco Cocci e Giulia Cotugno.

Prima di scoprire cosa accade nella prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Il primo episodio si apre in modo inquietante. A Cascina Morra agenti e uomini in tuta bianca si muovono accorti, dietro i nastri gialli che delimitano la scena del crimine, mentre Fausto Morra siede davanti a un magistrato, nella sala interrogatori. Ma torniamo indietro nel tempo. Dopo tre anni di reclusione, Fausto è di nuovo un uomo libero, impaziente di riabbracciare i suoi cari. E c’è un altro motivo per festeggiare: Irene e Lorenzo hanno aspettato che uscisse di prigione per sposarsi. Ma il fatidico giorno, la sposa non si presenta alla cerimonia. Sembra svanita nel nulla. Non può essere un semplice ripensamento. Nel mentre, un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. E se non fosse una coincidenza? È questa la pista che Fausto decide di battere, per fare chiarezza sulla misteriosa scomparsa. E per evitare che i sospetti ricadano su di lui.

Prima puntata

Fausto Morra (Alessio Boni) viene ritrovato dal commissario Leonardi (Roberta Caronia) completamente ricoperto di sangue davanti a un corpo senza vita. Un flashback ci riporta poi tre mesi indietro nel tempo, quando l'uomo esce finalmente dal carcere e può tornare a casa dalla sua famiglia.



Seconda puntata

Fausto è sconvolto per l'arresto del figlio Lorenzo e per la scomparsa di Irene, ma si riaccende una speranza: Viola sostiene di aver visto la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Fausto scopre che è sparito anche un bambino che viveva nella casa famiglia in cui Irene era volontaria.



Terza puntata

Le ricerche di Irene continuano. Lorenzo (Eugenio Franceschini) non si dà pace e il commissario Leonardi gli mostra un video sconvolgente in cui sembra che Irene si sia tolta la vita gettandosi nel Po. Fausto (Alessio Boni) si accorge che qualcuno ha manomesso i fusti del suo birrificio.



Quarta puntata

Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato avvistato in un autogrill, Fausto (Alessio Boni) e Gloria sono in ansia per Milena, coinvolta in un incidente. In ospedale si scopre che la ragazza ha delle ferite sul collo che risalgono a prima dell'impatto. I sospetti cadono su Valerio.



Quinta puntata

Fausto (Alessio Boni), trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un'arma in mano, viene arrestato. Durante l'interrogatorio, il commissario Leonardi smaschera l'imprenditore che aveva dichiarato di non conoscere la vittima, ma per lui c'è ancora una speranza.



Sesta puntata

Il commissario Leonardi comicia a sospettare Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) dell'omicidio. La donna, pur non avendo nessun problema di salute apparente, continua a non ricordare nulla di quel giorno. Per aiutare la moglie, Fausto (Alessio Boni) riascolta il suo registratore.



Cast e personaggi