La tv che vedremo: le fiction da vedere nell’autunno 2021

Canale 5 - In autunno

Dopo “Immaturi - Il viaggio”, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales recitano di nuovo insieme in una fiction che tratta il tema degli errori giudiziari. Roberto (Bova) è un fotografo accusato di avere ucciso la moglie, un’avvocata. Mentre si trova in carcere si laurea in Legge e una volta tornato in libertà cerca la verità. Ad aiutarlo c’è Victoria (Rocío), figlia del titolare dello studio dove lavorava la moglie di Roberto.