La tv che vedremo: tutte le fiction dell’autunno 2022

Ci attende un autunno denso di fiction, da quelle già rodate a molte novità. A partire da settembre sui canali Rai e Mediaset (ma anche sulla pay tv) troveremo grandi ritorni e nuovi personaggi.







Ci attende un autunno denso di fiction, da quelle già rodate a molte novità. A partire da settembre sui canali Rai e Mediaset (ma anche sulla pay tv) troveremo grandi ritorni e nuovi personaggi.

In chiaro

" Il nostro generale " - Ra1, prossimamente

" - Ra1, prossimamente " Mina Settembre 2 " - Rai1, dal 25 settembre

" - Rai1, dal 25 settembre " Imma Tataranni sostituto procuratore 2 " - Rai1, dal 27 settembre

" - Rai1, dal 27 settembre " Viola come il mare " - Canale 5, al 30 settembre

" - Canale 5, al 30 settembre " Sopravvissuti " - Rai1, dal 3 ottobre

" - Rai1, dal 3 ottobre " Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso " - Rai1, dal 20 ottobre

" - Rai1, dal 20 ottobre " Tutto per mio figlio " - Rai1, 13 novembre

" - Rai1, 13 novembre " Esterno notte " - Rai1, 14, 15 e 17 novembre

" - Rai1, 14, 15 e 17 novembre " Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo " - Rai1, 19 dicembre

" - Rai1, 19 dicembre " Il giro del mondo " - Rai1, dal 15 dicembre

" - Rai1, dal 15 dicembre " Non ti pago " - Rai1, 20 dicembre

" - Rai1, 20 dicembre "Luce dei tuoi occhi 2" - Canale5, prossimamente

"Il nostro generale"

Rai1 - prossimamente

Sergio Castellitto interpreta il generale Carlo Alberto dalla Chiesa in questa serie che parla del Nucleo speciale antiterrorismo fondato per contrastare le Brigate rosse. La narrazione parte dal 1973, ossia da quando il generale viene trasferito da Palermo a Torino dove inizia una lotta senza quartiere contro i terroristi. Ad aiutarlo trova un gruppo di giovani e coraggiosi colleghi.

"Mina Settembre 2"

Rai1 - dal 25 settembre

Arriva la seconda, attesissima, stagione della fiction che ha consacrato Serena Rossi: la rivediamo interpretare Mina Settembre, assistente sociale del rione Sanità di Napoli. Alla fine del primo capitolo, Mina aveva scoperto che la sua migliore amica, Irene, era stata l’amante di suo padre. Tra le novità di questa nuova edizione, l’arrivo di Marisa Laurito nei panni di Rosa, la zia di Mina. Confermato Giuseppe Zeno, il bel ginecologo Domenico.

"Imma Tataranni sostituto procuratore 2"

Rai1 - dal 27 settembre

Si tratta dei quattro nuovi episodi della seconda stagione della fiction che era rimasta in sospeso nell’autunno del 2021. Nell’ultima puntata avevamo visto il sostituto procuratore Imma Tataranni (Vanessa Scalera, 45) mentire a suo marito Pietro (ha sempre il volto di Massimiliano Gallo di cui parliamo nella pagina accanto) mentre era fuori con il giovane collega Calogiuri. Come sappiamo tra i due, oltre al lavoro, c’è anche un’attrazione. E ora, nel bel mezzo di una delicata indagine, Imma dovrà fare fronte proprio alla gelosia di Pietro. Con esiti tutt’altro che scontati.

"Viola come il mare"

Canale 5 - Dal 30 settembre

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti della fiction di Canale 5 tratta dal libro “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. La giornalista Viola Vitale, dopo essersi dedicata alla moda, torna nella sua Palermo. Qui inizia a occuparsi di cronaca nera. E così incontra l’ispettore capo di polizia Francesco Demir...

"Sopravvissuti"

Rai1 - dal 3 ottobre

Una produzione internazionale per la nuova fiction con Lino Guanciale. Una barca di nome “Arianna” salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica: a bordo ci sono 12 persone. Dopo pochi giorni di navigazione, però, l’imbarcazione scompare nel nulla. Presto la speranza di ritrovarla svanisce. Ma dopo un anno, incredibilmente, ricompare ridotta a relitto con sette sopravvissuti. Cosa è successo?

"Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso"

Rai1 - dal 20 ottobre

Dopo essere stato una colonna di fiction come “I bastardi di Pizzofalcone” e “Imma Tataranni”, ora Massimiliano Gallo diventa protagonista assoluto di questo titolo tutto nuovo. Interpreta Vincenzo Malinconico, personaggio creato dallo scrittore Diego De Silva: è un avvocato semi-disoccupato e un marito vicino al divorzio. Alla concretezza preferisce la filosofia e la sua vita è un disastro. Un giorno deve persino difendere un terribile camorrista..

"Tutto per mio figlio"

Rai1 - 13 novembre

Raffaele Acampora (Giuseppe Zeno) è un allevatore che ha ereditato la sua attività dal padre. È un uomo dedito al lavoro e alla famiglia: è sposato con Anna e ha quattro figli, tra cui Peppino (Giuseppe Pirozzi). Le cose si complicano quando la criminalità organizzata inizia a chiedere a lui e ai suoi colleghi di pagare per poter lavorare. Raffaele, allora, decide di ribellarsi fondando un sindacato. Ma subito arrivano minacce e intimidazioni. È un film tv.

"Esterno notte"

Rai1 - 14, 15 e 17 novembre

In tre serate, arriva su Raiuno questa straordinaria miniserie firmata dal maestro Marco Bellocchio che ricostruisce il rapimento di Aldo Moro (Fabrizio Gifuni) nel 1978. È un racconto dettagliato che tiene conto dei diversi punti di vista dei protagonisti e che, allo stesso tempo, diventa un ritratto dell’Italia alla fine degli Anni 70, tra le tensioni legate al terrorismo e la crisi di una classe politica divisa sulla gestione della vicenda.

"Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo"

Rai1 - 19 dicembre

In questa docufiction Michele Placido diventa Arnoldo Mondadori, il più grande imprenditore italiano del mondo dell’editoria. Nato a Poggio Rusco (MN), Arnoldo era il figlio di un ciabattino, ma aveva un sogno straordinario: portare libri e cultura nelle case di tutti gli italiani.

"Il giro del mondo"

Rai1 - dal 15 dicembre

Già annunciata lo scorso anno, si tratta della riedizione del romanzo scritto da Jules Verne. Siamo a Londra, nel 1872, e Phileas Fogg (David Tennant) scommette di poter fare il giro del mondo in appena 80 giorni.

"Non ti pago"

Rai1 - 20 dicembre

Tratto dalla omonima commedia di Eduardo De Filippo, racconta di Ferdinando Quagliolo (Sergio Castellitto), gestore di un Banco Lotto, appassionato del gioco ma eterno perdente. Un suo impiegato, invece, vince sempre.

"Luce dei tuoi occhi 2"

Canale 5 - Prossimamente

Ecco anche la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Dopo una storia fatta di inganni, accuse e misteri, ritroviamo la protagonista, l’insegnante di danza Emma Conti, alla ricerca della figlia Alice che credeva morta ma che, invece, fu rapita e venduta a una coppia. Dopo un primo tentativo andato male, ora Emma ha una nuova pista da seguire. Sarà quella giusta?

Poi aspettiamo anche...

Finora vi abbiamo parlato delle fiction già in calendario, ma tante altre arriveranno tra qualche mese. Tra quelle le cui riprese sono già terminate e quelle ancora in lavorazione, vediamo di fare il punto della situazione.

Partiamo da Rai1 e dalla terza stagione di ”Doc - Nelle tue mani” con Luca Argentero. A marzo si è concluso il secondo capitolo, quindi dovremo aspettare ancora un po’: gli sceneggiatori sono al lavoro sul progetto, ma dare ora delle date certe sarebbe un azzardo. Le ultime indicazioni parlano di un primo ciak all’inizio del 2023, per una messa in onda nel secondo semestre dello stesso anno oppure nei primi mesi del 2024. Situazione analoga per quanto riguarda ”Blanca 2” con Maria Chiara Giannetta: le riprese partiranno in autunno, quindi non la vedremo prima del 2023. In calendario per il prossimo anno sono invece previsti: “Il commissario Ricciardi 2” (le riprese finiranno presto), la settima stagione di “Che Dio ci aiuti” e di “Un passo dal cielo” (entrambe in fase di lavorazione), la seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri (si gira da giugno) e di “Rocco Schiavone 5” (che trasloca da Rai2 a Rai1). Ma non è tutto. Arriverano l’anno prossimo anche serie inedite come “Sei donne” con Maya Sansa, “Il maresciallo Fenoglio” con Alessio Boni, “Fiori sopra l’inferno” con Elena Sofia Ricci e “Vivere non è un gioco da ragazzi” con Claudio Bisio. Su Rai2, invece, nel 2023 è prevista la terza stagione di “La porta rossa” e di “Mare fuori”.

Passando invece a Canale 5: da poco si sono girate le ultime scene di “Fosca Innocenti 2” con Vanessa Incontrada. La vedremo nel corso del prossimo anno. Mentre il 16 maggio si è aperto il set di un altro titolo di punta: “Buongiorno, mamma! 2” con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. In arrivo prossimamente anche “Il patriarca” e “Lady Corleone”.

Pay

" Skam Italia 5 " - Netflix, dal 1° settembre

" - Netflix, dal 1° settembre " Circeo " - Paramount+, dal 15 settembre

" - Paramount+, dal 15 settembre " Petra 2 " - Sky Cinema e Now, dal 21 settembre

" - Sky Cinema e Now, dal 21 settembre " Me contro te - La famiglia reale " - Prime Video, dal 30 settembre

" - Prime Video, dal 30 settembre " Boris " - Disney+, dal 26 ottobre

" - Disney+, dal 26 ottobre " Romulus 2 " - Sky Atlantic e Now, Ottobre

" - Sky Atlantic e Now, Ottobre " Tutto chiede salvezza " - Netflix, Ottobre

" - Netflix, Ottobre " Il grande gioco " - Sky Atlantic e Now, Autunno

" - Sky Atlantic e Now, Autunno "La vita bugiarda degli adulti" - Netflix, Autunno

"Skam Italia 5"

Netflix - dal 1° settembre

Finalmente arriva la quinta stagione della serie più amata dagli adolescenti, una storia corale che mostra come crescere non è per niente una cosa facile. Stavolta il racconto si concentra sul personaggio di Elia (Francesco Centorame).

"Circeo"

Paramount+ - dal 15 settembre

Proprio il 15 settembre arriva in Italia la nuova piattaforma streaming Paramount+. Tra i primi titoli a disposizione, c’è anche questa serie italiana con Greta Scarano (36 il 27/8) che ricostruisce uno dei più drammatici casi di cronaca nera. Nel 2023 sarà anche sulla Rai.

"Petra 2"

Sky Cinema e Now - dal 21 settembre

Paola Cortellesi per la seconda volta interpreta Petra Delicato: un passato da avvocatessa, ora è diventata un ispettore della Squadra mobile. Poco incline alle storie d’amore tutte rose e fiori (ha due ex mariti), lavora a Genova dove mette al servizio della polizia il suo intuito e la sua incredibile determinazione.

"Me contro te - La famiglia reale"

Prime Video - dal 30 settembre

Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) debuttano in una serie in streaming. Questa volta li vedremo vivere in un palazzo reale presso una famiglia di nobili. Cosa impareranno da loro?

"Boris"

Disney+ - dal 26 ottobre

Atteso da parecchi anni, è il revival della geniale serie tv comica con Francesco Pannofino (63) nel ruolo del regista di fiction René Ferretti. Una presa in giro, intelligente e feroce, della tv e del mondo dello spettacolo italiano.

"Romulus 2"

Sky Atlantic e Now - Ottobre

Tra i tanti “raddoppi” di questo autunno c’è anche quello della serie Sky Original ambientata ai tempi della nascita di Roma. Mentre Andrea Arcangeli rimane nel ruolo del protagonista, ossia il coraggioso principe di Alba Longa Yemos, abbiamo una significativa new entry: quella di Valentina Bellè. Sarà Ersilia, a capo delle sacerdotesse sabine.

"Tutto chiede salvezza"

Netflix - Ottobre

Toccante serie (tratta dal libro di Daniele Mencarelli) che racconta di un giovane che trascorre una settimana in un reparto psichiatrico. Qui deve fare i conti con medici ossessionati dalla ricerca e cinici infermieri. Protagonista è Federico Cesari.

"Il grande gioco"

Sky Atlantic e Now - Autunno

È una serie inedita di cui è protagonista Francesco Montanari che sarà un ambiguo procuratore sportivo che all’apice della carriera viene arrestato per alcune scommesse clandestine. Accanto a lui ci saranno Elena Radonicich, nei panni della moglie Elena, e Giancarlo Giannini.

"La vita bugiarda degli adulti"

Netflix - Autunno

Un nuovo importantissimo titolo italiano debutta su Netflix. Si tratta della serie tv ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante. È il racconto della crescita di un’adolescente nella Napoli degli Anni 90. Nel cast, Valeria Golino, Giordana Marengo e Alessandro Preziosi.

Le serie internazionali che ci faranno divertire

Gli appassionati di serie tv si mettano comodi perché li aspetta un’altra stagione piena di storie travolgenti di ogni genere. Come accade ormai da diversi anni, i telefilm più attesi dai fan sono appannaggio di Sky e delle piattaforme streaming, ma...