La tv che vedremo: tutte le fiction dell’autunno 2023

Tra ritorni e novità ecco le serie più attese del prossimo autunno







Tra nuove stagioni di fiction amate e novità, ecco quali serie ci accompagneranno nell'autunno 2023/2024 sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai1

Morgane detective geniale - dal 19 settembre

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) torna ad appassionare il pubblico italiano con le sue indagini ironiche e intriganti. Questa bella serie francese è arrivata alla sua terza stagione ed è composta da otto episodi (Raiuno la trasmette in quattro prime serate).

La stoccata vincente - 24 settembre

Film tv diretto da Nicola Campiotti, racconta la storia del due volte Campione del mondo di scherma Paolo Pizzo (Alessio Vassallo). Un ragazzo tenace e ostinato, che da piccolo sconfisse un tumore grazie anche all’amore del padre (Flavio Insinna), suo primo insegnante di scherma.

Imma Tataranni 3 - dal 25 settembre

Torna il sostituto procuratore Imma Tataranni (Vanessa Scalera), protagonista della serie in quattro puntate ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia.

Cuori 2 - dal 1° ottobre

Torna la serie ambientata nel 1968 all’ospedale Molinette di Torino, all’avanguardia in cardiologia. Matteo Martari è Alberto Ferraris e Pilar Fogliati è Delia Brunello.

Blanca 2 - dal 5 ottobre

Nel commissariato di Genova, Blanca (Maria Chiara Giannetta) diventa consulente ufficiale delle Forze dell’ordine. Al suo fianco, nelle sei nuove puntate, il fedele cane Linneo e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno).

I bastardi di Pizzofalcone 4 - dal 23 ottobre

C’è grande attesa per le quattro nuove puntate tratte dai libri di Maurizio de Giovanni: chi ha rapito e torturato Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann)? Massimiliano Gallo interpreta Luigi Palma.

Per Elisa - Il caso Claps - dal 24 ottobre

La serie in tre puntate diretta da Marco Pontecorvo ricostruisce gli omicidi di Elisa Claps (il cui corpo è rimasto nascosto per 20 anni) e di Heather Barnett, uccise da Danilo Restivo. Con Giacomo Giorgio, Gianmarco Saurino, Vincenzo Ferrera e Anna Ferruzzo.

Un professore 2 - dal 16 novembre

Alessandro Gassmann sarà anche il professore di filosofia Dante Balestra nelle sei nuove puntate della serie ambientata in un liceo romano. Nel cast, Nicolas Maupas è suo figlio Simone.

l metodo Fenoglio - dal 27 novembre

Alessio Boni è il maresciallo piemontese Pietro Fenoglio, protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie racconta in quattro serate le indagini di questo uomo integerrimo alle prese con la criminalità nella Bari dei primi Anni 90.

Circeo - novembre

Partendo dal terribile caso di cronaca del 1975, la serie in tre puntate ripercorre il processo agli aguzzini di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli), sopravvissuta al massacro. Al suo fianco, l’avvocata Teresa Capogrossi (Greta Scarano).

Lea I nostri figli 2 - novembre

In arrivo quattro nuove puntate della serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy e ambientata a Ferrara. Fra intrecci amorosi, storie di giovani pazienti e un tocco di giallo, ritroviamo Lea (Anna Valle), infermiera pediatrica al centro della storia, e il primario ed ex marito Marco (Giorgio Pasotti).

Napoli milionaria - dicembre

Trasposizione della commedia di De Filippo con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Margherita delle stelle - prossimamente

Cristiana Capotondi è l’astrofisica Margherita Hack nel film diretto da Giulio Base.

Rai2

The reunion - dal 18 ottobre

Thriller in tre puntate co-prodotto da Italia, Francia e Germania, tratto dal romanzo di Guillaume Musso “La ragazza e la notte”. Ambientato in Costa Azzurra, racconta la scomparsa della liceale Vinca e l’omicidio compiuto da tre suoi amici Fanny, Thomas (Ioan Gruffudd) e Maxime, che dopo 25 anni si rivedono per una riunione di classe.

Noi siamo leggenda - dall’8 novembre

Serie pensata per i teenager con un tocco di fantasy, diretta da Carmine Elia, su un gruppo di adolescenti problematici di Roma. Scopriranno di avere dei superpoteri in grado di stravolgere la loro vita. Nel cast, Emanuele Di Stefano, Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas e Claudia Pandolfi.

Corpo libero - novembre

La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini ed è un vero e proprio thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. Durante una trasferta per un torneo, infatti, una delle atlete della squadra viene trovata morta. Cosa è successo nei sette giorni precedenti

Canale 5

Maria Corleone - dal 13 settembre

Prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue, la serie in quattro puntate diretta da Mauro Mancini ha per protagonista Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi). Nata a Palermo, per realizzare il suo sogno di diventare stilista si trasferisce a Milano mentre aspetta un figlio da Luca Spada (Alessandro Fella), un giovane pubblico ministero. Ma la ragazza appartiene a una famiglia mafiosa e quando il suo gemello sarà ucciso in un agguato non potrà sfuggire al richiamo della vendetta

Se potessi dirti addio - prossimamente

Dopo sei anni Gabriel Garko è di nuovo il protagonista di una fiction Mediaset in tre puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore interpreta Marcello, che ha perso la memoria e cerca di recuperarla con l’aiuto della neuropsichiatra Elena (Anna Safroncik), a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. Insieme cercheranno la verità.

Bardot La serie - prossimamente

Nella fiction in tre puntate interpretata da Julia de Nunez si raccontano gli anni dell’ascesa di Brigitte Bardot, dal debutto a 15 anni fino al successo mondiale. Nei panni del primo marito Roger Vadim c’è Victor Belmondo (il nipote di Jean-Paul). Nel cast, anche Giuseppe Maggio e Valentina Roman.

Anima gemella - prossimamente

Una produzione Endemol Shine in quattro serate diretta da Francesco Miccichè. Rimasto vedovo, Carlo (Daniele Liotti) si risposa ma l’incontro con una sedicente medium (Chiara Mastalli) turberà la sua vita.

Sky

Domina 2 - dall’8 settembre

Kasia Smutniak è di nuovo Livia Drusilla.

Un’estate fa - dal 6 ottobre

Thriller transgenerazionale in otto episodi con Lino Guanciale e Filippo Scotti. L’estate spensierata del 1990, quella dei Mondiali, è segnata dalla scomparsa di una ragazza. Il mistero si dipana fino ai giorni nostri. Nel cast c’è anche Claudia Pandolfi.

Unwanted Ostaggi in mare - da novembre

Intenso dramma morale con Marco Bocci.

Non ci resta che il crimine - prossimamente

Sequel in sei episodi dell’omonima saga cinematografica, con Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Marco Giallini trasportati negli Anni 70.

