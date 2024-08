La tv che vedremo: tutte le fiction dell’autunno 2024

Tra ritorni e novità, le serie più attese della prossima stagione Claudio Gioè in "Mike" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Tra nuove stagioni di fiction amate e novità, ecco quali serie ci accompagneranno nell'autunno 2024/2025 sui canali Rai, Mediaset, Sky, ma anche sulle piattaforme streaming.

Rai1

Mike - 21 e 22 ottobre

La serie, in due puntate, è un omaggio a un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana, amato da tutti: Mike Bongiorno. La fiction racconta la vita dell’icona del piccolo schermo, a 100 anni dalla sua nascita e a 70 anni dall’inizio delle trasmissioni televisive in Italia. Il protagonista è Claudio Gioè e la regia è di Giuseppe Bonito.

I casi di Teresa Battaglia, Ninfa dormiente - Dal 28 ottobre

Torna il personaggio di Teresa Battaglia, il commissario esperto di serial killer nato dalla penna di Ilaria Tuti e interpretato da Elena Sofia Ricci, con le tre puntate della nuova stagione, dirette da Enrico Rosati.

Vincenzo Malinconico 2 - Dal 24 novembre

L’irresistibile avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo, è alle prese con nuovi casi da affrontare con i suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo. Ma soprattutto, dopo una grossa batosta, sembra essersi arreso all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita. Ma sarà così?

Sempre al tuo fianco - Dal 15 settembre

Ambra Angiolini è Sara Nobili, responsabile del Rischio vulcani della Protezione Civile candidata a diventare Capo delle emergenze. Ma ottenere quel ruolo non sarà facile. La regia delle sei puntate è di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella.

Don Matteo 14 - Dal 17 ottobre

Dieci serate con una delle serie più amate e longeve, ancora con Raoul Bova nei panni di Don Massimo e con il maresciallo Cecchini di Nino Frassica. I nuovi ingressi saranno il capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).

Brennero - Dal 16 settembre

La caccia al “Mostro di Bolzano”, un assassino seriale, è al centro di questa fiction in quattro puntate. Matteo Martari è Paolo, un ispettore che non ha più niente da perdere, e al suo fianco indagherà Eva (Elena Radonicich), una pm di cultura tedesca. Entrambi sono ossessionati da questo caso anche per motivi personali.

Libera - Dal 19 novembre

Sullo sfondo di una Trieste affascinante e misteriosa si muovono le vicende di Libera Orlando (Lunetta Savino), una giudice di origine siciliana tormentata dalla morte della figlia Bianca: per scoprire la verità porta avanti una doppia vita, all’insaputa di colleghi e parenti. Nella serie recitano anche Matteo Martari e Gioele Dix.

Leopardi - 16 e 17 dicembre

Il sottotitolo è “Il poeta dell’infinito”: la miniserie in due serate diretta da Sergio Rubini racconta la vita di Giacomo Leopardi (Leonardo Maltese) a ritroso, a partire dalla sua morte. Nel ricco cast, Giusy Buscemi.

L'amica geniale 4 - Dall’11 novembre

“Storia della bambina perduta” è il sottotitolo della stagione conclusiva (in cinque serate) dell’acclamata serie tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante. In questa quarta parte ritroveremo Lila e Lenù, adulte, interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. La prima è diventata un’imprenditrice informatica, la seconda è ormai una scrittrice affermata. Sposata e separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire il grande amore: Nino (Fabrizio Gifuni).

Kostas - Dal 12 settembre

Prende vita sullo schermo per quattro serate Kostas Charitos, il “Montalbano greco” creato dallo scrittore Petros Markaris. Interpretato da Stefano Fresi, il capo della Sezione Omicidi di Atene è un uomo ironico e instancabile, ma allo stesso tempo indolente e goloso. La Grecia dei primi Anni 2000 è il teatro di indagini e delitti, ma il cast è tutto italiano (tra gli altri, ci sono Francesca Inaudi e Blu Yoshimi). Produce la Palomar di Carlo Degli Esposti.

Canale 5

I fratelli Corsaro - Da settembre

La storia di questa fiction in quattro puntate si ispira ai romanzi gialli del giornalista Salvo Toscano. Giuseppe Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, un cronista di nera a Palermo, mentre Paolo Briguglia è suo fratello Roberto, avvocato penalista.

Il patriarca 2 - Da ottobre

Claudio Amendola torna nei panni del potente boss pugliese Nemo Bandera con sei puntate della nuova stagione della fiction, di cui è anche regista. Questa volta ha due nemici contro cui combattere: la malattia, ossia l’Alzheimer che avanza inesorabilmente, e il suo ex socio Raoul (Federico Dordei), che cercherà un’alleata nella neo sindaca Elisa (Giulia Bevilacqua), disposta a tutto per estromettere Nemo e prendersi così l’azienda Bandera. La sfida coinvolgerà anche Serena (Antonia Liskova), la moglie di Nemo.

Storia di una famiglia per bene 2 - Da settembre

Nelle quattro serate della seconda stagione, diretta da Stefano Reali, ritroviamo Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa De Santis (Simona Cavallari) nella loro lotta contro l’ingiustizia, resa più difficile dall’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi. Intanto Maria De Santis (Federica Torchetti) continua a battersi per migliorare il quartiere e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali nella Bari degli Anni 90. E non finisce qui. Arriverà anche un giovane dal passato oscuro e misterioso.

Sky e Now

Hanno ucciso l'uomo ragno - Dall’11 ottobre

La serie, in otto episodi, è una storia di musica, di illusioni, di provincia e di grande amicizia. Quella tra Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli), due ragazzi capaci di dar vita, negli Anni 90, agli 883: un progetto diventato poi un fenomeno generazionale.

Piedone - Prossimamente

Un leggendario personaggio di Bud Spencer torna sullo schermo con il volto di Salvatore Esposito (“Gomorra”). Sarà lui l’ispettore Vincenzo Palmieri detto “Piedone”. Assieme alla commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), indagherà a Napoli con metodi... poco convenzionali.

Streaming

La legge di Lidia Poët 2 (prossimamente su Netflix) e “Citadel: Diana” (dal 10 ottobre su Prime Video)

Doppio impegno per Matilda De Angelis su due popolari piattaforme streaming. Si parte il 10 ottobre su Prime Video con “Citadel: Diana”, il capitolo italiano della saga internazionale di “Citadel”: nella Milano del 2030, Matilda è Diana Cavalieri, una spia sotto copertura. Entro il 2024 arriverà poi su Netflix la seconda stagione di “La legge di Lidia Poët”: ci spostiamo nella Torino di fine Ottocento per continuare a seguire le avventure della prima donna avvocata italiana.

Inganno su Netflix - Dal 9 ottobre

La proprietaria di un lussuoso hotel sulla costiera amalfitana incontra un uomo che ha l’età dei suoi figli ed esercita su di lei un fascino inquieto. Il thriller sentimentale di Netflix, in sei episodi, è prodotto da Cattleya e diretto da Pappi Corsicato.

The Bad Guy 2 su Prime Video - Dal 5 dicembre

Un irriconoscibile Stefano Accorsi, Aldo Baglio e Carolina Crescentini sono nella seconda stagione della serie di Prime Video in cui Luigi Lo Cascio è un ex giudice antimafia diventato malvagio. Su Rai2 dal 6/11 la prima stagione.

Inoltre...

Questi fantasmi!

Gassmann dirige Massimiliano Gallo e Anna Foglietta nel capolavoro di De Filippo.

Rai1 - 23 dicembre

Riparte la soap quotidiana di Rai1.

Riparte la soap quotidiana di Rai1. Rai1 - dal 9 settembre Sono Lillo 2

Lillo ancora una volta interpreta... sé stesso. Nel cast, Pietro Sermonti e Katia Follesa.

Lillo ancora una volta interpreta... sé stesso. Nel cast, Pietro Sermonti e Katia Follesa. Prime video - dal 19 settembre Tutto chiede salvezza 2

Seconda stagione della struggente storia ispirata al libro di Daniele Mencarelli.

Seconda stagione della struggente storia ispirata al libro di Daniele Mencarelli. Netflix - dal 26 settembre Stucky

Sei puntate a Treviso con l’ispettore Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.

Sei puntate a Treviso con l’ispettore Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. Rai2 - dal 6 novembre I leoni di Sicilia

La serie di Disney+ con Miriam Leone tratta dal best seller debutta in chiaro su Rai1.

Nel 2025