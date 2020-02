“La vita promessa 2”: trama, cast e personaggi

23 Febbraio 2020 | 9:30 di Cecilia Uzzo

A distanza di quasi un anno e mezzo, dopo il successo della prima stagione, torna la saga dei Rizzo, famiglia di siciliani emigrati in America guidati da Carmela, ritratto di donna tenace e volitiva interpretata da Luisa Ranieri.



I nuovi episodi de «La vita promessa – Parte II» sono trasmessi in tre prime serate in prima visione su Rai1 da domenica 23 febbraio. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi e la sceneggiatura di Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.



Luisa Ranieri è ancora una volta protagonista di una storia che mescola il dramma familiare al gangster movie, al tema dell’immigrazione, ambientando le vicende di una famiglia siciliana nella Little Italy newyorkese.



• Luisa Ranieri torna con "La vita promessa - Parte II"



La trama

New York, 1937, dopo tante vicende e perdite dolorose, la famiglia Rizzo sembra finalmente aver realizzato il “sogno americano”, con una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy. Punto di riferimento per tutti è sempre Carmela, che per la famiglia aveva rinunciato all’amore per Amedeo Ferri, ormai in Germania da qualche anno. Il nuovo equilibrio, però, va in pezzi per due eventi: la fuga di Rocco, il figlio di Carmela, e il ritorno di Spanò, che evade dalla prigione federale dove era rinchiuso (non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco sul finire della prima stagione) in cerca di vendetta. Nel frattempo, torna anche Ferri dalla Germania, dove sta cecando di far scappare una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti, anche se al momento riesce a far arrivare a New York solo la piccola Sarah, che Carmela accoglie come fosse una figlia, mentre lo stesso Ferri cerca di ritrovare Rocco.